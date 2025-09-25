Fatih Altaylı, CHP davalarından rahatsız olan 4 AKP'liyi açıkladı!

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında 96 günden bu yana tutuklu olan gazeteci Fatih Altaylı çarpıcı bir iddiayı paylaştı. AKP’nin CHP kurultayına açılan davalardan beklediğini bulamadığı yorumları yapılırken, gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir analiz geldi.

AKP’Lİ İSİMLER BİLE İSYANDA

Fatih Altaylı, Türkiye gündemini cezaevinde değerlendirmeye devam ediyor. Bugünkü mektubunda “Kurultay davaları bitti mi?’ sorusuna “Öyle bir hava var. AKP’li Orhan Miroğlu, Savcı Sayan, Cem Küçük ve eski vekil Hüseyin Kocabıyık. Bu dört isim son iki günde bu davalarla CHP'yi dizayn sevdasından vazgeçilmesini önerdiler” dedi.

“VEKİLLERE UZANABİLİR”

İktidarın CHP ile uğraşmaktan ve dizayn çabasından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Altaylı, "Ben meclisin açılmasından sonra CHP'ye yönelik bir dokunulmazlıkların kaldırılması hamlesi olacağını düşünüyorum. İktidar bu konuda kendince bir yola girdi. Artık oradan dönmez dönemez. Öyle görünüyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptal ederek il başkanlık görevine çağrı heyeti olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i getirmişti. İstanbul'daki mahkemenin kararının ardından Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Ancak Gürsel Tekin görevine devam edeceğini duyurmuştu. Ardından CHP 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi kararı almıştı. Kongre YSK tarafından yapılacağı belirtilmişti.

Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurulu'na yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle yaptığını açıkladı.

CHP kurultay davasında ise herhangi bir karar çıkmazken dava 24 Ekim’e ertelenmişti. Kurultay kongresi ise 21 Eylül’de yapılırken, Özgür Özel üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi.