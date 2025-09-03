Fatih Altaylı, CHP'de bu ay yaşanacak korkunç olayları açıkladı! "Ayrı düşünmemek gerekir"

17 Eylül’de görülecek olan CHP kurultayı davası öncesi İstanbul kongresi iptal edildi. Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin geçici olarak atandı. Olaya dair tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü YouTube yayınındaki mektupta, korkunç olayları sıraladı. Altaylı, “Eylül ayının CHP ve Türkiye için çok kolay geçmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Fakat bu iş az önemli değil. CHP'nin yeniden dizaynına kadar gidecek bir süreci başlatabilir. Bu kayyum meselesini Özgür Özel hakkındaki fezlekeden ayrı düşünmemek de gerekebilir” ifadelerini kullandı.

İL KONGRESİ İPTAL EDİLDİ

Dün Ankara siyasetini derinden sarsan bir yargı kararı yaşandı. CHP’nin 2023’teki 38’inci Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik görevden alınarak yerine geçici olarak Gürsel Tekin getirilmesi gündeme oturmuştu. Hazırlanan iddianamede İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu on siyasetçi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istenmesi dikkat çekti. Ara kararda, tüm delillerin incelendiği aktarılırken, “Davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği” belirtildi. Karara itiraz yolunun açık olduğu da söylendi.

KURULTAY DAVASINI DA ETKİLEYECEK Mİ?

CHP’nin kurultay iptal davası ise 15 Eylül’de Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Ancak İl kongresinin iptali kararı, kurultayla ilgili davadan günler önce gelmesi akılları karıştırdı. Usta gazeteci ve şu anda ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçu kapsamında Silivri’de tutuklu olarak bulunan Fatih Altaylı, iptale ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

ALTAYLI: CHP'NİN YENİDEN DİZAYNINA KADAR GİDECEK BİR SÜRECİ BAŞLATABİLİR

Altaylı, CHP İstanbul il yönetimine kayyum atanmasına dair habere parmak basarak, kurultayı da işaret etti. Altaylı, şunları söyledi:

“Emre, az önce CHP İstanbul il yönetimine kayyum atandığı haberi geldi. Herkes bir yumuşama, makbule dönüş umutları yeşertmeye çalışırken bir mahkeme kararı ile Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Şu anda bir değerlendirme yapmam mümkün değil ama buradan sürecin daha sertleşeceğini, Eylül ayının CHP ve Türkiye için çok kolay geçmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Fakat bu iş CHP'nin yeniden dizaynına kadar gidecek bir süreci başlatabilir. Bu kayyum meselesini Özgür Özel hakkındaki fezlekeden ayrı düşünmemek de gerekebilir”

ÇELİK: CHP HALKTIR, BABA OCAĞIDIR, TESLİM ALINAMAZ

İl kongresinin iptaline ilişkin, CHP’liler, kararın siyasi bir müdahale olduğunu ve yargının siyasallaştığını iddia etti. CHP, hem hukuki hem de siyasi yollarla itiraz sürecine gidecek. Özgür Çelik, “CHP halktır, baba ocağıdır, teslim alınamaz” diyerek kararın meşruiyetini sorgulamıştı.

GÜRSEL TEKİN KENDİNİ SAVUNDU

Gürsel Tekin, ihraç kararına karşı çıkarak, “MYK’nın Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkiyle bu kararın alınması hukuken geçerli değil. Savunma hakkı tanınmadan verilen ihraç kararı geçersizdir. Sayın Genel Başkan’a yanıt vermek istemem, ama ben CHP’liyim” demişti. Tekin, ayrıca teklifi kabul edeceğini ve CHP’yi adli koridorlardan kurtaracağını söylemişti.

İHRAÇ EDİLDİ: GÖREVE BAŞLADI

Özgür Özel ise kararı tanımadıklarının altını çizerek, Tekin’i partiden ihraç ettiklerini açıklamıştı. Tekin ise kararın geçerli olmadığı şeklinde çıkışmıştı. Gürsel Tekin, son olarak göreve başladığını açıkladı.