Fatih Altaylı CHP'li isme açtı ağzını yumdu gözünü!

Silivri Cezaevi'nde aralarında Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Necati Özkan'ın da olduğu bazı kişiler, Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine sevk edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "İBB soruşturmasında tutuklananlardan Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Kocaeli cezaevine naklediliyorlar. ‘Ne kadar dağıtırsan o kadar iyi’ diye talimat var anlaşılan!" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan 14 kişinin farklı ceza infaz kurumlarına nakledildiği doğruladı.

Bakan Tunç, nakil işlemleriyle ilgili "savunma hakkının kısıtlandığı" yönündeki değerlendirmeleri, "gerçek dışı" olarak nitelendirdi ve bunların "kamuoyunu yanıltmaya yönelik" olduğunu söyledi.

HANGİ İSİM NEREYE GÖNDERİLDİ?

Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na,

Tuncay Yılmaz, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki ve Adem Soyketin Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na, Serdal Taşkın, Fatih Keleş ve Necati Özkan Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na, Murat İlbak, Ömür Yılmaz ve Eyüp Subaşı Bandırma T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Fatoş Ayık ise Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

Bu nakillerin CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın Halk TV'de katıldığı canlı yayında sözler nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından gazeteci Zafer şahin, "İddiaya göre… CHP Milletvekili Umut Akdoğan, İmamoğlu ve ekibinin Silivri’de kurduğu iletişim ağını ifşa etti, bunun üzerine 14 tutuklu Silivri’den başka cezaevlerine nakledildi." diye yazdı.

Gazeteci Fatih Altaylı da bugünkü Youtube programında Akdoğan'ı yerden yere vurdu. Akdoğan'ın daha önce ismini duymadığını belirten Altaylı, yaptığının zevzeklik olduğunu, büyük bir boşboğazlık yaptığını söyledi.

İşte Altaylı'nın o sözleri söylediği video: