Fatih Altaylı çileden çıktı! Ümit Özdağ gözaltına alınmıştı...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü Youtube yayınında Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına sitem ederek, “İktidara bir eleştiri yaptıysan hemen gözaltı, ‘Bizle ilgili bir şey söylerseniz mahvederiz sizi.’ Ya mahvedemiyorsunuz” dedi.

ALTAYLI: YA MAHVEDEMİYORSUNUZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Özdağ’ın gözaltına alınmasına ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan da tepki geldi. Altaylı, “Ümit Özdağ, hakkında Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı diye kaçar mı ? Kimse kaçmıyor hele biz hiç kaçmıyoruz. İktidara bir eleştiri yaptıysan hemen gözaltı, ‘Bizle ilgili bir şey söylerseniz mahvederiz sizi.’ Ya mahvedemiyorsunuz.'' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde de Gazeteci Fatih Altaylı hakkında ‘Yalan bilgi yayma’ suçu gerekçesiyle işlem başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alınmıştı. Özdağ, bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı.

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."