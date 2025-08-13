Fatih Altaylı Devlet Bahçeli'nin ısrarının nedenini açıkladı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB davalarının hızlandırılması yönündeki çağrılarının siyasi arka planını değerlendirdi. Altaylı, Bahçeli’nin son üç ayda dört kez bu yönde açıklama yaptığını, ancak bu çağrıların ardından İBB çalışanlarına yönelik yeni operasyonların düzenlendiğini vurguladı.

Altaylı, “Bahçeli’yi hep güçlü bir siyasi figür olarak gördüm ama bu konuda gücünü aşan bir irade var” diyerek, Bahçeli’nin etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti. Bahçeli’nin İBB davalarının hızlandırılmasını istemesinin nedeninin, bu dosyaların terör örgütü PKK’nın feshi süreci ve partiler arası af işbirliğini gölgelediği yönündeki endişesi olduğunu iddia etti.

Fatih Altaylı şöyle konuştu:

Devlet Bahçeli ve bir anlamda onun sözcüsü gibi görünen Feti Yıldız sürekli İBB yargılamaları ve bu yargılamaların bir an önce bitmesini gündeme getiriyor. Geçen hafta Fethi Bey çok açık, çok net bir söylemle herkesi hukuka davet etti ki bu aynı zamanda Devlet Bey böyle istiyor demekti. Şimdi de Devlet Bahçeli bir kez daha bu davaları hızlandırın, iddianameler yazılsın, yargılamalar başlasın, suç varsa suçluların cezası bir an önce verilsin dedi. Devlet Bahçeli yargıyı makbule davet diyebileceğimiz bu çıkışı ilk kez yapmıyor. Son 3 ayda Bahçeli'ni kendisi 3-4 kez bu çağrıyı yaptı. Bir o kadar da Feti Yıldız yaptı. Sonuç Bahçeli'nin bu sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden dün yine İBB çalışanlarına kaçıncı olduğunu unuttuğum dalga operasyon yapıldı. Yani Bahçeli'nin ya da Yıldız'ın talep ve söylemlerinin tam tersi bir uygulama söz konusu oldu. Ben hep Bahçeli'yi Türkiye'nin ya da iktidarın güçlü adamı olarak gördüm ama bu konuda belli ki onun gücünde aşan bir irade, bir karar var. Her şeye muktedir Devlet Bey'in iktidarı bu konuda yeterince etkili değil demek ki. Peki Devlet Bey bu konuda yani İBB davalarının hızlandırılması ve gündemden düşürülmesi konusunda niye bu kadar ısrarlı? İmamoğlu ve belediye başkanlarını çok sevdiği için mi? Tabii ki değil. Bahçeli belediye başkanlarını ya da İmamoğlu'nu umursadığı için değil, bu davaların kendisinin en önemli gündeminin önüne geçtiği için bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor. Devlet Bey bu operasyon ve sonuçlanmayan yargı sürecinin sadece gündemi işgal etmesinin değil terörü sona erdirmesinin sonucu olarak af sürecindeki partiler arası işbirliğini de tehlikeye attığını düşünüyor olmalı.

İÇ ÇATIŞMA İHTİMALİNDEN KORKUYOR

Devlet Bahçeli PKK'nın fesih sürecini niye bu kadar önemsiyor? MHP lideri Türkiye'de bir iç çatışma ihtimalinden korkuyor. Muhtemeldir ki Türkiye'deki güvenlik birimleri Devlet Bahçeli'yi böyle bir olasılıkla ilgili bilgilendirdiler ve Bahçeli de bunun üzerine bu açılımı sahiplendi. Muhtemelen Cumhurbaşkanı bunu riskli bulduğu için, siyasi açıdan riskli bulduğu için Devlet Bahçeli riski üstlendi ve kendisi böyle bir riski almışken bu çabaların gölgelenmesini istemiyor. Bu süreçte iki parti risk alarak süreçte yer alıyor. Bunlardan ilki MHP ve şimdi de CHP. Ve ilginçtir seçmen bunun farkında. MHP'nin oylarında anketlere yansıyan bir düşüş yok ve tüm tahriklere rağmen CHP seçmeninde parti yönetimine güveniyor ve CHP'de komisyona girme kararı sonrası bir oy kaybı olmuyor. Sonuç olarak Bahçeli'nin bu konudaki talep ve hassasiyeti Çağlayan’a ulaşmıyor gibi ya da zayıf bir ihtimal olarak iddianameleri Bahçeli'nin talep ettiği ivedilikle hazırlayabilmek için operasyonlar artırılıyor ve delil toplanmaya çalışılıyor. Çünkü 140 gündür ortada ne bir sağlam delil ne de bu delillere dayalı bir iddianame gördük.