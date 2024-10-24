Fatih Altaylı ‘dün bilgi gelmişti’ dedi: Bir devlet kurumu ile siyasiye saldırı olacak

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında TUSAŞ’ta düzenlenen terör saldırısına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dün sabah konuştuğu kaynaklardan edindiği bilgileri aktaran Altaylı, “Pek çok kişi böyle bir saldırıdan söz etti” dedi.

Konuştuğu kişilerin iki olayı tahmin ettiğini söyleyen Altaylı, "Bir tanesi Ankara civarında bir kamu kurumuna saldırı, diğeri siyasi bir lidere yönelik saldırı hazırlığı veya önlendiğinin açıklanmasını bekliyoruz' dediler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Genel Merkezi’ne, dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş edip tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama sesleri duyuldu. Saldırıda TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri de yükseldi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırı olarak açıklarken, saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.