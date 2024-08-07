Fatih Altaylı Ebrar Karakurt'un lavuğuna ne yaptığını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Ebrar Karakurt'un lavuğuna ne yaptığını açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı Ebrar Karakurt'un lavuk dediği kişiye ne yaptığı yazdı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale kalan Filenin Sultanları'nı tebrik eden Furkan Bölükbaşı isimli kişi "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç" diye yazdı.

Ebrar Karakurt'un kendisine "provokatör" diyen Furkan Bölükbaşı’nın altına "Arkadaşlar kim bu lavuk?" diye yazması gündem oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı, Karakurt'un lavuk dediği kişinin kendisine de sık sık hakaret ettiğini yazdı. Altaylı adını taşıyan internet sitesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

İktidar trollerinden biri Kadın Voleybol Milli Takımı’na sallayınca milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt “Kim bu lavuk?” diye sormuş.

Ebrar Karakurt’un sıfatı son derece yerli yerine oturmuş.

Çünkü lavuk “Gereksiz konuşan, değersiz konular üzerinde fazlaca duran, hareketleri ve sözlerinde meymenet olmayan kimse” demek.

Yani cuk oturtmuş Karakurt.

Adını anmaya bile değer bulmadığım kişiye bir süredir güzel bağışlar yaptırıyorum.

Ebrar Karakurt’un lavuk olarak tanımladığı bu bilmem ne başı bana da sıklıkla hakaret ediyor.

Ben de her hakaretinde kendisini dava ediyorum.

Hemen avukatımı arıyor.

Uzlaşmak istediğini söylüyor.

Ben de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ndeki Teke Tek Bilim Burs Fonu’na bağış yapması karşılığında uzlaşma talebini kabul ediyorum.

Bu fona şu ana kadar benim ve Med Yapım’ın dışında en fazla katkıyı sağlayan işte Ebrar’ın lavuğu.

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