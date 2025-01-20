Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu'na kurulan son tuzağı açıkladı

Yaklaşık birkaç ay önce Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanması, ardından günümüzde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Muhalefet kanadında iktidarın CHP’li belediyeleri hedef aldığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, “Daha Trup’un büyüğü heybede” ifadesini kullanmış CHP’li diğer belediyeleri işaret etmişti.

Kamuoyunda Erdoğan’ın söylediği “Turp’un büyüğü heybede” sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir söylem olarak yorumlandı.

"ERDOĞAN İMAMOĞLU'NUN ACİLEN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN TALİMAT VERDİ"

Gazeteci Fatih Altaylı, yaptığı konuşmada konuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Altaylı, Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun acilen görevden alınması için talimat verdiğini belirtirken, ancak dosyanın sırası geldiğinde kararın çıkacağını, dosyayı öne çekmeleri halinde müdahale olduğunun anlaşılacağını bu nedenle beklendiğini iddia etti.

Altaylı yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Erdoğan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun acilen görevden alınması için talimat verdiğini ama bazılarının ‘Dosyanın sırası geldiğinde bu karar çıkacak, dosyayı öne çektirirsek müdahale olduğu anlaşılır. İmamoğlu’nun dönemi bitmeden bu yasak gelecek’ dediklerini duyuyoruz.”