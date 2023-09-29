Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı

Gazeteci Fatih Altaylı, dünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun alabileceği oy oranını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu istemediğini iddialarını da eleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı

Gazeteci Fatih Altaylı, 28 Eylül 2023 tarihinde "İstanbul’da da kazanamayacak adayı bulacak mısınız!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Altaylı, yerel seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu'nun alabileceği oy oranını açıklarken, CHP'nin İmamoğlu'na karşı tavrına da dikkat çekti.

Gazeteci Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun mucizevi şekilde İstanbul'da seçimi kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Beklenmedik bir performans göstererek kazandı ve 4 yıldır kenti yönetiyor. Bu sürenin yarıya yakını pandemi dönemine denk geldi. İktidarın tüm engellemelerine, tüm tuzaklarına rağmen kendi yönetmeyi becerdi. İstanbul’da müthiş bir değişime imza atmadı, doğru ama hiçbir şey de AK Parti döneminden daha kötü olmadı.

"OY ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Bu yüzden de tüm karalamalara rağmen hâlâ “Kendisine oy verebilirim” diyenlerin oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğu söyleniyor, AK Parti’nin yaptırdığı tüm anketlerde yüzde 50’nin üzerinde oy aldığı görülüyor. Belli ki, AK Parti ne yaparsa yapsın İmamoğlu yıkılmıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanki İmamoğlu seçilince pişman olmuş gibi davrandığını savunarak, "Tamam anladık. İmamoğlu’na karşısınız, istemiyorsunuz, nefret ediyorsunuz. Peki, elinizde daha iyisi var mı? İstanbul’u kazanabilecek çapta kiminiz var?

AK Parti’nin ve Erdoğan’ın en güçsüz olduğu anda ona karşı kaybedebilecek en zayıf adayı bulmuştunuz. İmamoğlu’nu istemediğinize göre, İstanbul’u kiminle kaybetmeyi planlıyorsunuz?

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