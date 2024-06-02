Fatih Altaylı Erden Timur üzerine oynanan oyunları açıkladı. 'Özbek de onlara katıldı' diyerek anlattı

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesindeki yazısında "Erden Timur meselesinin perde arkası" başlığı ile önemli iddialarda bulundu.

Erden Timur'un Galatasaray’ın 2 yıl üst üste şampiyonluğunun en önemli ismi olduğunu belirten Altaylı, "Kısa sürede mucize yaratılmıştı ve bunu en iyi gören rakip kulübün başkanı Ali Koç’tu. Ali Koç Timur’dan öylesine nefret ediyor ve öylesine engel olarak görüyordu ki, her lafında Erden Timur’a saldırıyor, Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde rakip takım yöneticisinin özel işlerini bozarak rakibi etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Koç’a göre Galatasaray’ı bozmanın yolu Timur’u bozmaktı. Ali Koç, büyük ortaklarından olduğu Koç Grubunun gücüyle Erden Timur’un işlerini sabote etmeye çalışıyordu. Ancak Erden Timur’u Galatasaray’dan koparan Ali Koç’un saldırıları olmadı" ifadelerini kullandı.

"Timur’un yeni dönemde olmayacağını haftalar öncesinden söylemiştim çünkü nedenini biliyordum" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Erden Timur’u Galatasaray yönetiminden uzaklaştıran rakip başkanın saldırıları değil, kendi kulübü içinden gelen saldırılar oldu.

Önce kulüp içinde bir grup Timur ile ilgili eleştiriler yapmaya başladı.

Sonra bu eleştirilerin arkasında yönetim kurulu içinde bazı isimlerin olduğu anlaşılır oldu.

Başlangıçta Başkan Özbek, Erden Timur’u iç saldırılara karşı koruyan bir tutum içindeydi.

Ancak bir süre sonra o da Timur’u eleştirenler arasına katıldı.

Kulüp içinde aralarında yöneticilerin ve hatta başkanın da olduğu bir grup Erden Timur ile ilgili olumsuz tevatürler yaymaya başladılar.

Bunlar doğru muydu, değil miydi bilemem ama çirkin ithamlardı ve Erden Timur’un da kulağına gidiyordu.

Ancak takımdaki uyumu bozmamak, şampiyonluğa giden yolda rakipleri sevindirmemek için duymazdan geldi.

Başkanla dostluk pozları veriyor ama gerçeği de biliyordu.

Kulüp yönetim kurulu arkasında değildi.

İlginç olan, Başkan Özbek hem Timur’u eleştirenler korosunda yer alıyor ama bir yandan da Timur’un yönetimde kalmasını istiyordu.

Seçim öncesi NEF İnşaat’ın genç patronuna yönetimde yer alması teklifinde bulundu. Timur kibarca reddetti.

Bunun üzerine “Bari Sportif AŞ yönetiminde kal” dedi.

Timur onu da reddetti.

Kendisine çirkin ithamlarda bulunan bir kadro ile kader ortaklığı yapmak istemiyordu.

Bu yüzden de “Yokum” dedi.

Başkan Dursun Özbek, Erden Timur üzerinde etkisi olacağını düşündüğü isimlerden de “Lütfen ikna edin” diyerek ricacı oldu.

Ancak Timur herkese aynı yanıtı verdi.

“Bu kadar karalandığım bir yerde olmam mümkün değil”

Ve benim bu yazıyı kaleme aldığım dakikalara kadar pozisyonunda bir değişiklik yoktu.

Her Galatasaraylı gibi ben de “Keşke kalsaydı” diyorum.

Ama olmayacağını da biliyorum."