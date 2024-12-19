Fatih Altaylı, Erdoğan'ın çok tartışılan o sözüne dikkat çekti: Seksi ama çok tehlikeli

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube’da yayınlanan son videosunda Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye’nin duruşunu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür. Millet olarak ufkumuzu 782 bin kilometrekare ile sınırlandıramayız.” sözleri hakkında konuşan Altaylı, bu cümlelerin oldukça tehlikeli olduğunu vurguladı.

Bu tarz söylemlerin bir benzerinin Süleyman Demirel tarafından yapıldığını belirten Altaylı, “Adriyatik'ten Çin Denizi’ne kadar bir Türkiye, demişti. Ondan sonra Türkiye’nin başına gelmedik kalmadı. Bunlar tehlikeli söylemler” dedi.

"KULAĞA SEKSİ GELİYOR AMA TEHLİKELİ"

“Korktuğum buydu” diyen Altaylı, bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu belirterek, “Diyordum ya Hakan Fidan çok ihtilalli konuşuyor diye. Benim korktuğum cümle bu. Bu kulağa seksi geliyor ama tehlikeli. Hepimizin kulağına büyüyen ve genişleyen bir Türkiye söylemleri hoş gelir. İçinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Irak’ın ve Suriye’nin de olduğu hayaller falan. Ama kulağa hoş gelmesi bunun gerçek hayatta; bir gerçekleştirilebilir, iki doğru, üç hoş olduğunu göstermez” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’NİN BAŞINA EKŞİMELERİNE SEBEBİYET VEREBİLİR”

Bu cümlenin problem yaratacak bir söyleme dönüşebileceğini vurgulayan Altaylı, sebeplerini ise şu sözlerle açıkladı: “Yarın öbür gün Türkiye’yi işgalci ve genişlemeci gösterebilir bu söylem dedim. Bu doğru bir söylem değil. Elbette Türkiye’nin kendi hinterlandı içerisinde bir etkisi olacaktır, olmalıdır ama vbu başka bir şeydir. Eğer Sayın Erdoğan’ın söylemek istediği ‘Kardeşim biz genişleriz' ise bunu açık açık söylemeli. Ancak sen bunu konuştun diye dünya bunu kabul etmek zorunda değil. Durduk yere Arap ülkeleri ile abaşın belaya girebilir. Bu biraz ittihatçı bir fikri de andırıyor. Böyle bir şey olacaksa ve böyle bir plan varsa da bu söylenecek bir şey değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir şey söyleyerek durduk yere Türkiye’nin başına ekşimelerine sebebiyet verebilir.”

NESRİN NAS UYARMIŞTI

Dış politikada nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Trump'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Anavatan eski genel başkanı Nesrin Nas, Trump'ın sözlerini değerlendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Trump başta olmak üzere dünya medyasından Türkiye’ye bu kadar gaz verilmesinden son derece tedirginim. Sanki, Suriye’de istikrar sağlanamaz ve şiddet yeniden sahada baş gösterirse faturayı kesecek yer arıyorlar gibi geliyor bana.”

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Suriye'deki durumu değerlendiren Trump, Türkiye ve Erdoğan hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle. Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu. Türkiye çok akıllı. Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim."

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