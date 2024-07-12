Fatih Altaylı Erdoğan'ın Servet Yardımcı'ya telefonda neler dediğini açıkladı

18 Temmuz’da gerçekleşecek olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimleri öncesi ortalık bir anda karıştı.

SİYASET BASKI MI YAPTI?

Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplerin desteğini alarak TFF Başkanlığı’na adaylığını koyan Servet Yardımcı baskı ve şantaja maruz kaldığını söyleyerek adaylıktan çekildi.

Servet Yardımcı’nın adaylıktan çekilmesinde siyasi baskı olduğu iddiaları dolaşırken Fatih Altaylı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Servet Yardımcı arasında geçen bir telefon konuşmasını açıkladı.

ERDOĞAN RAHATSIZ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde adının geçmesinden rahatsız olduğunu belirten Altaylı, Erdoğan'ın Yardımcı'yı arayarak uyardığını söyledi.

İşte Fatih Altaylı’nın açıklamaları:

“Olay başından beri çirkin Servet Yardımcı aday olurken yanında Mustafa Erdoğan dolaşıyor. İşte Mustafa Erdoğan dolaşınca herkes Tayyip Bey destekliyor diye oraya doğru bir yönelim oluyor birdenbire. Sonra arkasından işte oradaki bir takım iş adamları ortaya çıkıyorlar Cumhurbaşkanına yakın iş adamları olduğu falan söyleniyor bunların. Cemil Kazancı gibi Süleyman Hurma gibi. Sonra bir bilgi geliyor diyorlar ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Servet Yardımcı’ya ‘benim adımı kullanmasınlar ben benim bu işlerle alakam yok’ dedi. Hatta Mustafa Erdoğan'a da ‘sen niçin oralardasın’ dediği söyleniyor”