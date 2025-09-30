Fatih Altaylı, Erdoğan’ın uçak röportajlarının perde arkasını açıkladı! Soruları nasıl sorduğunu anlattı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Erdoğan’ın ABD dönüşü uçakta yanıtladığı soruların daha uçak kalkmadan kendisine ulaştığını açıklayarak bu durumu eleştirmiş ve soruların gazeteciler tarafından değil İletişim Başkanlığı tarafından yazıldığı ortaya çıkmıştı. Bu tartışma üzerine konuşan Altaylı, kendi dönemindeki basın özgürlüğünün bugünkü durumdan çok farklı olduğunu söyledi.

Altaylı, Erdoğan’ın başbakanlık döneminde katıldığı uçak seyahatlerinde sorulara hiçbir şekilde müdahale edilmediğini belirterek, “Şunu sorun, bunu sormayın denmezdi. Sert soruları genelde ben sorardım ve cevap alırdım” dedi.

Altaylı, Ahmet Tezcan, Akif Beki ve Lütfullah Göktaş dönemlerini hatırlatarak, “Soru listesi isteyen olmadı. ‘Bunu sormayın’ diyen olmadı. En fazla diplomatik kriz çıkabilecek kelimelerin yumuşatılması talep edilirdi” ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

Uçaktaki gazetecilerin cumhurbaşkanına soru sorup sormadığı konusundaki tartışmalar çok konuşuldu. Ben de o uçağa bindim. Ancak benim bindiğim uçak cumhurbaşkanlığı uçağı değil başbakanlık uçağıydı. Cumhurbaşkanlığı uçağına hiç binmedim. Benim uçağa bindiğim dönemlerde üç ayrı başbakanlık basın danışmanı ya da müşaviri dönemi oldu. İlki Ahmet Tezcan dönemi, ikincisi Akif Beki dönemi, üçüncüsü Lütfullah Göktaş dönemi anlatacaklarımın tanığı onlardır. Üçü de çok şükür sağ ve esen. Bunlardan en özgürlükçü dönem Ahmet Tezcan dönemidir ama diğerlerinde de öyle soru toplamak, konu belirlemek, şunu sorun, bunu sormayın demek söz konusu değildi. Uçağa genelde yayın yönetmenleri davet edilirdi. Ben Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu, Nuh Albayrak, şimdi kaçak olan Ekrem Dumanlı, bazen Mehmet Ali Birand, Hasan Karakaya, Yusuf Ziya Cömert, Erdal Şafak, zaman zaman İsmail Küçükkaya, bir iki kere Serdar Turgut, Bugün Gazetesinin adını unuttuğum yayın yönetmeni gibi gazeteciler davet edilirdi.

ŞUNU SORMAYIN, BUNU SORMAYIN DENMEZDİ

O sırada Başbakan olan Erdoğan gidiş yolunda uçağın arkasına gazetecilerin yanına gelir, biraz sohbet ederdi. Gidilen yerde bazen gazetecilerle toplantı yapar, soruları yanıtlardı. Genelde dönüş yolunda uçaktaki küçük çalışma odasında gazetecilerle bir araya gelir, soruları yanıtlardı. Şunu net söyleyeyim, sorular asla önceden istenmez. Şunu sormayın, bunu sormayın denmezdi. Gazeteciler başbakanı ile bir araya gelmeden önce kimin ne soracağı ile ilgili kendi aralarında biraz konuşur, Erdoğan'ı kızdırması muhtemel soruları genelde ben sorardım. Kızdığına, "Bu nasıl soru?" dediğine hiç tanık olmadım. En fazla ters bir bakış fırlatırdı ama tüm soruları yanıtlardı. Önceden belirlenmiş bir soru olmazdı. Şu sorulmayacak da olmazdı. Pek ender olarak Lütfullah Göktaş sohbet sonrası gelir, Başbakanın kullandığı bazı kelimelerin kullanılmamasını ister. Onun yerine başka kelimeler koyardı. Tek müdahale buydu. Diplomatik krize engel olma çabasıydı. İçerik pek değişmezdi. Herkes kendi cihazına sohbeti kaydeder. Sonra gruptaki en genç gazeteci kaydı çözüp yazıya döker. Hepimize dağıtılırdı. Herkes kendince en önemli bölümü öne çıkarırdı.

DAVET EDİLENLERİN HEPSİ GAZETECİYDİ

O zamanki uçak Airbus A319 modeli küçük sayılabilecek bir uçaktı. Berlusconi'den alınmıştı. Böyle dev uçaklar yoktu. Davet edilenlerin hepsi gazeteciydi. Hangi görüşten olursa olsun halkın tanıdığı, bildiği gazetecilerdi. Bugün uçaktakilerin %90'ını tanımıyorum. Yani gazeteci olup olmadıklarını benim bile bilmediğim adam ya da kadınlardan gazetecilik bekliyoruz. Komik tabii. Ben son olarak 2014'te bindim uçağa. Şimdiki durumun tanığı değilim. Bilmiyorum ama sonucu görüyorum. Anlattıklarımın tanıklarının ikisi kaçak, biri vefat etti, gerisi hayatta. Yalansa yalan desinler. Türkiye gibi uçak da değişmiş, çok belli.