Fatih Altaylı Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılansın adil bir ceza alırlar Türkiye'de 1 ayda serbest kalırlar dedi

Düzenleme: Esma Karayel
Fatih Altaylı Eylem Tok ve oğlu ABD'de yargılansın adil bir ceza alırlar Türkiye'de 1 ayda serbest kalırlar dedi

Gazeteci Fatih Altaylı ABD’ye kaçan ve orada tutuklanan Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur’un ABD’de yargılanması gerektiğini ve daha adil bir ceza alabileceklerini ancak Türkiye’de 1 ayda serbest kalabileceklerini açıkladı.

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili olarak kırmızı bültenle aranan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalanarak gözaltına alındı. Eylem Tok ve oğlu mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı bomba bir paylaşımda bulundu. Altaylı Eylem Tok ve katil oğlunun Türkiye yerine ABD'de yargılanması gerektiğini savundu.

Nedenini de açıklayan Altaylı Türkiye’de 1 -2 ayda serbest kalacaklarını ama ABD’de daha adil bir yargılama süreci olacağını belirtti.

Altaylı paylaşımında "Bence Eylem Tok ve peydahlamış olduğu şeyi Türkiye’ye iade etmeyip aynı suçlardan ABD’de yargılasınlar. Burada anne 3 peydahı 1 ayda serbest kalır. Orada daha adil bir cezaya çarptırılmaları olasılığı daha yüksek. Numarada ceza meza alamazlar." İfadelerini kullandı.

Tok ve Cihantimur'un, Türkiye'de adalete güvenmeyerek ABD'ye kaçtıkları iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.

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NE OLMUŞTU?

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Cihantimut Tok, 1 Mart 2024 tarihinde Kemerburgaz'da kullandığı lüks otomobille bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken kişilere çarpmıştı.

Bu kazada Oğuz Murat Aci'nin (29) ölümüne neden olmuştu. Kazanın ardından Eylem Tok ve oğlu Cihantimur Tok, önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmışlardı.

Olayın ardından Türkiye, Eylem Tok ve oğlunun iadesini talep etmişti.

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