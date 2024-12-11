Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den aldığı maaşı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı yaptığı yayında Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın aldığı ücretin kanalda sorun oluşturduğunu iddia etti.

Sözcü TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu!

Sözcü TV'de art arda istifalar yaşandı. Kanalda son olarak Ebru Baki'nin görevinden ayrılmıştı. Baki'nin ayrılığı sonrası ise Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek'ten gelmişti.

Sözcü TV'de şok gelişme: Genel Yayın Müdürü Alişer Delek istifa etti

Fatih Altaylı YouTube kanalındaki programında Sözcü TV'de yaşanan krizi anlattı. Sözcü'de yaşanan huzursuzluğun nedenini Fatih Portakal'ın 14 milyon liralık maaşının olduğuna dair söylentiler olduğunu söyleyen Altaylı, istifaların bu sebeple yapıldığına dair iddiaları dile getirdi.

Sözcü TV’nin ekran yüzü ekibiyle birlikte ayrıldı. Yeni adresi herkesi şaşırttı