Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den aldığı maaşı açıkladı

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Fatih Altaylı, Fatih Portakal'ın Sözcü TV'den aldığı maaşı açıkladı

Sözcü Medya Grubu'ndan son dönemde üst üste istifa haberleri sürüyor. Fatih Altaylı içerideki karışıklıklara dair farklı bir iddiada bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı yaptığı yayında Sözcü TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın aldığı ücretin kanalda sorun oluşturduğunu iddia etti.

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Sözcü TV'de art arda istifalar yaşandı. Kanalda son olarak Ebru Baki'nin görevinden ayrılmıştı. Baki'nin ayrılığı sonrası ise Genel Yayın Yönetmeni Alişer Delek'ten gelmişti.

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Fatih Altaylı YouTube kanalındaki programında Sözcü TV'de yaşanan krizi anlattı. Sözcü'de yaşanan huzursuzluğun nedenini Fatih Portakal'ın 14 milyon liralık maaşının olduğuna dair söylentiler olduğunu söyleyen Altaylı, istifaların bu sebeple yapıldığına dair iddiaları dile getirdi.

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