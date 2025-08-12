Fatih Altaylı felaket senaryosunu açıkladı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi. Altaylı, bu görüşmenin ekonomi yönetiminde bir değişimle sonuçlanması halinde Türk lirasının ciddi bir değer kaybı yaşayabileceğini belirterek, “Dolar bir ayda 70 lira olabilir” uyarısında bulundu. Altaylı, mevcut kredi notlarının Mehmet Şimşek’in görevi nedeniyle olumlu seyrettiğini, Nebati’nin geri dönmesi halinde Türkiye’nin ekonomik güvenilirliğinin hızla düşeceğini ifade etti.

Altaylı ayrıca Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Zengezur Koridoru’nu 99 yıllığına kontrol altına almasının İran ve Rusya’yı rahatsız edeceğini belirten Altaylı, Türkiye’nin bu süreçte diplomatik etkisini kaybettiğini değerlendirmesinde bulundu. “Türkiye bölgesel güç olsaydı bu barışı biz organize ederdik” diyen Altaylı, ABD’nin bölgedeki varlığının Türkiye’yi Orta Asya bağlantısından koparıp Amerika’ya bağımlı hale getirdiğini söyledi.

Fatih Altaylı şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı ile Nebati görüşmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir değişimin işareti mi? Açık söyleyeyim zannetmiyorum. Bundan böyle bir sonuç çıkarsa eğer bu ekonominin gerçeklerinden epistemolojik bir kopuş yaşayacağız demektir ve dolar bir ayda 70 lira olabilir. Türkiye bir anda irtifa kaybetmeye başlar. Kredi notu bir haftada tahmin edemeyeceğimiz kadar düşürülür. Bugün bu kredi değerlendirme kuruluşları notu Türkiye ekonomisi iyi olduğu için değil başında Mehmet Şimşek olduğu için arttırıyorlar. Biliyorlar ki Şimşek ehvenişer en azından aynı dili konuştukları birisi. Nebati gelirse baştan da geriye döneriz. Nebati kafası ancak seçime kısa süre kala geri gelebilir. Şu an hiç zannetmiyorum.

ABD'NİN VARLIĞI İRAN VE RUSYA'YI ÇOK GERGİN HALE GETİRECEK

Trump organizasyonu Azerbaycan Ermenistan barışına gelelim. Biliyorsunuz Azerbaycan 30 yıldır Ermeni işgali altında olan topraklarını geri alırken İsrail, Türkiye ve Rusya gibi üç desteği vardı. Rusya Batı ile yakınlaştığı için Paşinyan'ı cezalandırmış, desteğini kesmişti. İsrail ise doğrudan silah ve lojistik desteği veriyordu. Türkiye zaten genetik olarak Azerbaycan'ın en yakın destekçisiydi. Sorun bölgesel güçler arasında çözülüyordu. O günlerde ben de burada Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini hızlı düzeltmeye başlamasının bölgede önemli ve lehimize gelişmelere neden olacağını anlattım. Ancak tam aksi oldu. Türkiye gereksiz bir açıklama ile Azerbaycan'ı bile kırıp döktü. ABD devreye girdi, Aliyev ve Paşinyan'ı masaya oturttu, barış yaptırdı ve arada parsayı topladı. Meşhur Zengezur Koridorunu daha önceki anlaşmalarla Rusya'nın kontrolüne verilmesi öngörülen koridoru ABD 99 yıllığına denetimine aldı. Bu ABD ve İsrail'in Türkiye'nin batısı ve güneyinden sonra burnunu doğusuna da soktuğu anlamına geliyor ve yanı başımızda yeni bir gerilim bölgesi ortaya çıktı. ABD'nin buradaki varlığı İran ve Rusya'yı çok gergin hale getirecek. Rusya'nın başta Gürcistan olmak üzere başka bölge ülkeleri üzerindeki baskısını arttıracak. Bazı cahil yorumcular bu sayede Türkiye'nin Adriyatik'ten Çin Denizi’ne Orta Asya ile bağlantısı açıldı demeye başladılar. Oysa tam aksi oldu. Bağımız Amerika'ya bağımlı hale geldi ve Çin'in Avrupa ile bağlantı planı kesildi. Bu gelişmenin yani Trump koridorunun ortaya koyduğu bir başka gerçek ise Türkiye'nin bölgesel güç iddiasının gerçek durumla bir ilgisinin kalmadığıdır çünkü bölgesel güç olsaydık bu barışı biz organize ederdik. Zengezur koridorunun kontrolünü 10.000 km uzaktaki bir ülkeye değil en azından bölgesel bir konsorsiyuma verirlerdi. Bu gelişme bölgenin lehine değil.