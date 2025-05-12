Fatih Altaylı fena bombaladı! Çok konuşulacak soru

PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu. Gazeteci Fatih Altaylı, bu karardan birkaç saat önce YouTube kanalında süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Altaylı, süreçle ilgili haber yapan Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in PKK telaffuzunu ve 'gerilla' dediğini hatırlattı.

Bu ifadelerin PKK örgütünün jargonu olduğunu belirten Altaylı, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'u isim vermeden eleştirirdi.

"O ARKADAŞ BUGÜN NE DÜŞÜNÜYOR MERAK EDİYORUM"

Çetin'in 'terörist' yerine 'gerilla' söylemini sarf etmesini eleştiren Altaylı, "Ben şunu merak ediyorum. Düne kadar o televizyonun başındaki arkadaş 'terörle arasına mesafe koymayanlar bizim kanala çıkamaz' diyordu. O arkadaş bugün ne düşünüyor merak ediyorum, bu jargon karşısında" ifadelerini kullandı.

ERSOY NE DEMİŞTİ?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, 2020 senesinde HDP'lileri yayına çıkartmadıkları için eleştirildiklerini ifade etmişti.

Ersoy bu eleştiriler için “Terör örgütü ile aralarına mesafe koyduklarını ifade etsinler, hemen yayına alayım. (...) PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen ve kanlı eylemlerini açık seçik bir şekilde kınamayan kişileri ve temsilcileri tartışma programlarına evrensel yayıncılık ilkeleri ve kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz" demişti.

Habertürk'teki HDP-DEM Parti ambargosu, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti Üyesi Sırrı Süreyya Önder'in 3 Mart'ta canlı yayına katılmasıyla sona ermişti.