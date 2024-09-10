Fatih Altaylı Galatasaray’ın savcılığa verdiği suç duyurusunu açıkladı

Galatasaray’da ‘Karaborsa bilet’ iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Aralarında sarı kırmızılı yönetimden isimlerin de olduğu bazı kişilerin karaborsa bilet satışından gelir elde ettiği iddia edilmişti.

Galatasaray’da son Divan Kurulu toplantısında da gündem karaborsa bilet iddiası olmuştu. Yönetim söz konusu iddiaların kulübü karalamak için çıkarıldığını savunsa da olayın açığa çıkması için çağrılar yükseldi.

Yönetim daha önce yaptığı açıklamada iddiaların soruşturulacağını vurgulamıştı.

İddiaları medyada ilk gündeme getiren isim olan Fatih Altaylı, Galatasaray’ın konuyla ilgili verdiği suç duyurusunu açıkladı. Altaylı, YouTube kanalından paylaştığı videoda suç duyurusunun iddiaların soruşturulması yerine konuyla ilgili haber yapanlara yönelik olduğunu söyledi.

Mahkemeden kendisine gelen celbi paylaşan Altaylı, “Galatasaray'a iftira atıyorlar medyada, sanki yolsuzluk varmış gibi haber yapıyorlar, bulun ve cezalandırın diye suç duyurusunda bulunulmuş” ifadelerini kullandı.

Altaylı, "Hayır konuyu araştırın demiyor, 'Benim yönetimime atılan iftirayı araştırın, bizi karalayanları bulun cezalandırın' diyor. Bilet yolsuzluğunu, karaborsayı, kulüp hesaplarını araştırın inceleyin demiyor. 'Bize iftira atıyorlar, iftiracıları yakalayın' diyor” şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in savcılığa verdiği ifadeye ulaştığını vurgulayan Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Dursun Bey'in Savcılık ifadesi var bende. Orada da aynısını söylüyor. Yolsuzluk vardır iddiaları araştırın demiyor. 'Bizim hakkımızda asılsız haberleri yapanlar bulun' diyor. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim, sonra beni kulüpten atıyorlar.

Galatasaray Kulübü'nden istifa edeceğim diyordum, inadına etmiyorum. Bunları Galatasaray Kulübü üyesi olarak çok daha rahat gündeme getirip çok daha rahat kulüp içerisinde suç duyurusunda bulunma hakkım var. Bunlar aydınlığa çıksın, kulüp gereğini yapmıyorsa istifa ederim. Bunları aydınlatma için üye olmaya ihtiyacım var."