Fatih Altaylı gerçekleri zonk diye söyledi

Düzenleme: Selin Turşak
Fatih Altaylı gerçekleri zonk diye söyledi

Gurbetçiler eti 10 euroya alıyor, biz burada 20 euroya. Onlar fikirlerini söyledikleri için Alman halkını kin ve düşmanlığa tahrik etmekten tutuklanmıyor. Kendilerine terörist gibi yakıştırmalarda bulunulmuyor.

Gazeteci Fatih Altaylı bir Youtube yayınında gerçekleri çat çat açıkladı. Fatih Altaylı katıldığı bir programda “AKP’nin yurt dışındaki Türklere propaganda yapması daha kolay.” dedi. KP’nin yurt dışında yaşayanlara özel propaganda yapmasının daha kolay olduğunu söyleyen Altaylı, alım gücü üzerinden örnek vererek durumu anlattı.

Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, yurt içinde vatandaşın kamburu oldu. Vatandaş yükselen fiyatlar karşısında alım gücünü her gün kaybederken, ifade özgürlüklerini dile getirdikleri için ise tutuklama korkusuyla karşı karşıya kaldı.

“ALMAN HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEKTEN TUTUKLANMIYOR”
“Onlar fikirlerini söyledikleri için Alman halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten tutuklanmıyor.” diyen Altaylı son günlerde yurt içinde yaşayan vatandaşların duygu düşüncelerini ifade etmekte özgürce davranamadığına dikkat çekti.

Dilruba, henüz geçtiğimiz gün sokak röportajın düşüncelerini dile getirdiği için halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten tutuklanmıştı.

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Bu durum da yurt içinde ifade özgürlüğüne saygının nasıl olmadığının göstergesi. Artık insanlar fikirlerini ifade etmekte çekinir oldu.

EKONOMİK KRİZ DE BÜYÜME
Türkiye’de fikir özgürlüğünün yanı sıra, ekonomik kriz de başını alıp gitti. Vatandaşlar eriyen maaşları karşısında alım gücünü her gün kaybetti. Yurt dışında yaşayanların Türkiye’deki ekonomik durumdan memnun olduğunu sık sık duyduk. Bunun sebebi onların aldığı birim fiyat ile bizim birim fiyatımızın aynı olmaması olarak tanımlandı.
Altaylı “Onlar eti 10 euroya alıyor, biz burada 20 euroya” dedi. Buradan zaten aradaki farkın nasıl olduğu gözler önüne sermiş oldu.

“ONLARA TERÖRİST MUAMELESİNDE BULUNULMUYOR”
Altaylı, “Kendilerine terörist gibi yakıştırmalarda bulunulmuyor” dedi. Yine ifade özgürlüğüne gelinecek olursa; Türkiye’de düşüncelerine ifade edenler ya hain ya da terörist olarak sıfatlandırılıyor. Ancak yurt dışındakiler düşüncelerini gayet rahat bir biçimde dile getirebiliyor.

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