Fatih Altaylı gözaltına alındı!

Yazar Hande Altaylı'nın yaptığı paylaşıma göre eşi gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı. Gözaltı nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada "Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan Youtube sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran Cuma günü yayımladığı yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti.

Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını tahttan indirmiştir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Altaylı’nın sözlerini paylaşarak, “Suyun ısınmaya başladığını” belirten bir yorum yapmıştı.