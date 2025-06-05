Fatih Altaylı gözünü kararttı! İktidarı yerden yere vurdu: Öyle bir benzetme yaptı ki...

Fatih Altaylı, iktidarın İBB soruşturmasında CHP'li belediye başkanlarına yapılan muameleyi sert bir dille eleştirdi.

ALTAYLI'DAN 12 EYLÜL BENZETMESİ

Altaylı, İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan ve aralarında CHP'li 5 belediye başkanının da olduğu 38 kişinin adliyeye sevk edilme görüntülerine ilişkin olarak, "Türkiye bu gibi fotoğrafları en son ne zaman gördü biliyor musunuz! Bundan tam 45 yıl önce. Daha sonra darbecilikten mahkum olan Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı 12 Eylül Darbesi sonrası. Halkın, yani sizlerin seçtiği siyasetçiler son olarak o zaman böyle dizilip cezaevlerine ve sürgünlere yollandılar. Ve darbeciler böyle fotoğraflar çektirip medyaya servis ettiler ne kadar güçlü olduklarını göstermek için" dedi.

"SAKIN İNANMAYIN GENÇLER"

"Bugünkü iktidarın çok ağlayıp, çok yakındığı zamanlarda bile böyle görüntüler olmadı. Seçilmişler polis tarafından böyle bir muameleye tabi tutulmadı, böyle fotoğraflar çekilip servis edilmedi" diyen Altaylı, iktidarın "özgürlükçü yeni anayasa" çağrılarını hatırlattı ve "Sakın inanmayın gençler. Sakın!" uyarısında bulundu.

Altaylı, konuya ilişkin kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

45 senedir, 12 Eylül darbesinden beri böyle bir şey görmedik. Evet, şahane bir demokrasi değildik, insan hakları sicilimiz çok parlak değildi ama bu kadar da felaket halde değildik.

Ve şimdi bu fotoğrafın çekilebilmesine imkan sağlayan, bu fotoğrafla güç gösterisi yapan iktidar, 'Darbe Anayasası’nı ortadan kaldıracak özgürlükçü bir Anayasa yapacağı' iddiası ile yeni bir Anayasa getirmeye çalışacak. Darbe Anayasası dedikleri Anayasa şimdiye kadar defalarca değişti. Sadece AKP döneminde 3 kez referanduma gitti ve son olarak 2017’de 'En iyisini yaptık' diye halka zar zor hile hurda ile de olsa onaylattılar.

Ve şimdi bu fotoğrafın görüntü yönetmeni olarak yeni ve daha özgürlükçüsünü yapacaklar, öyle mi!"



45 senedir, 12 Eylül darbesinden beri böyle bir şey görmedik. Evet, şahane bir demokrasi değildik, insan hakları sicilimiz çok parlak değildi ama bu kadar da felaket halde değildik.

Ve şimdi bu fotoğrafın çekilebilmesine imkan sağlayan, bu fotoğrafla güç gösterisi yapan iktidar, 'Darbe Anayasası’nı ortadan kaldıracak özgürlükçü bir Anayasa yapacağı' iddiası ile yeni bir Anayasa getirmeye çalışacak. Darbe Anayasası dedikleri Anayasa şimdiye kadar defalarca değişti. Sadece AKP döneminde 3 kez referanduma gitti ve son olarak 2017’de 'En iyisini yaptık' diye halka zar zor hile hurda ile de olsa onaylattılar.

Ve şimdi bu fotoğrafın görüntü yönetmeni olarak yeni ve daha özgürlükçüsünü yapacaklar, öyle mi!