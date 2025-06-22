Fatih Altaylı hakkında flaş gelişme! Gözaltına alınmıştı

'Cumhurbaşkanı'nı hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve dün akşam evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Altaylı'nın 20 Haziran'da YouTube'daki programında, "tehdit içerikli sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığı" iddia edildi.

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Açıklamada Altaylı için, "Cumhubaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re'sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Altaylı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın cumartesi sabahı sosyal medya platformu X'ten yaptığı, "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı. Saral, paylaşımına Altaylı'nın programından bir kesit eklemişti.

ALTAYLI'NIN O İFADELERİ

Söz konusu kesitte Altaylı, halkın yüzde 70'inin Erdoğan'ın ömür boyunca Cumhurbaşkanı kalmasına karşı olduğunu gösteren ankete dair şunları söylüyor:

"Bu oran çok da beklediğim oran çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez… Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen."

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