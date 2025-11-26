YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya dört yıl iki ay hapis cezası verildi.

Mahkeme Altaylı'nın tutukluluğuna devam kararı verdi.

Tutuklu yargılanmaya devam edeceğini öğrenen Altaylı, kararın ardından elindeki kağıtları fırlatarak salondan ayrıldı.

Cezanın 2 yıl 8 ay yatarı olduğu, Altaylı'nın tutuklu bulunduğu sürenin göz önünde tutulacağı öğrenildi.

Bugün Silivri’de ikinci kez hâkim karşısına çıkan Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyordu.

İDDİANAMEDE NE YER ALDI?

Altaylı hakkında resen başlatılan soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki” sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Altaylı’ya Türk Ceza Kanunu’ndaki “Cumhurbaşkanına fiili saldırıdan bahisle tehdit” düzenlemesine atıf yapılarak, yalnızca tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis öngören klasik düzenleme yerine, ağır ceza mahkemesinde “5 yıldan az olmamak kaydıyla” hapis cezası talep edildi.

Altaylı'nın programlarına sık sık konuk olan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün de, Altaylı'nın duruşmasına katılmak için Silivri'de oldukları görüldü.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezasıyla cezalandırılması istenen Altaylı, mütalaaya karşı savunma yaptı.

ALTAYLI SAVUNMA YAPTI

Suçu işlemediğini söyleyen Altaylı “cumhurbaşkanı tehdit” iddiasıyla açılan başka davaları emsal gösterdi, “Bir dava da Urla Davası idi. Darbe girişimi sonrası açılmış bir davaydı. FETÖ kalkışmasında dahi sanıkların pek çoğu cumhurbaşkanına tehdit suçlamasından beraat etti” dedi.

Altaylı savcının mütalaasına ilişkin savunmasında, “Cumhurbaşkanını tanıdığınız zaman İsrail’le kavga etmiş Mossad’dan korkmamış. Cumhurbaşkanı öyle korkan biri değildir. Burada hem bana hem cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı bir YouTube yayınında Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamıştı.

Altaylı videoda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterilmiş, 21 Haziran sabahında Saral, sosyal medya hesabından Altaylı'yı hedef alan sözler söylemişti.

Saral, Fatih Altaylı'nın programından bir bölüm kesit paylaşarak "Altaylıııı!Suyun ısınmaya başladı" ifadelerine yer vermişti.

Altaylı aynı gün gözaltına alınmış ve ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri'ye sevk edilmişti.

