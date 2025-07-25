Fatih Altaylı hayatını 2 kez kurtaran ünlü politikacıyı açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’yla ilgili tutuklu ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan flaş bir itiraf geldi. Altaylı, BBP Başkanı Remzi Çayır ile yaptığı görüşmede, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun Biri Afganistan'da biri de Çeçenistan'da iki kez hayatını kurtardığını söyledi.

"AFGANİSTAN'DA BİRİ DE ÇEÇENİSTAN'DA HAYATIMI KURTARMIŞTI RAHMETLİ"

BBP Başkanlık görevinde ise şimdilerde Remzi Çayır bulunuyor. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında tutuklanan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Çayır’ın cezaevinde ziyaret ettiğini bugünkü YouTube yayınındaki mektupta aktardı. Altaylı, görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

Çayır ile yaptığı görüşmeyi aktaran Altaylı, 2 kez hayatını kurtardığını itiraf ederek, “Gerçekten de Büyük Birlik Partisi'ni kıyasıya eleştirdiğim dönemlerde bile Muhsin Yazıcıoğluyla konuşurduk iki kez. Biri Afganistan'da biri de Çeçenistan'da hayatımı kurtarmıştı rahmetli" dedi.

YAZICIOĞLU NEDEN ÖLMÜŞTÜ?

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı, 19, 20 ve 23. dönem TBMM Sivas milletvekili ve ; Büyük Birlik Partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin ise suikast iddiaları ortaya atılmıştı.