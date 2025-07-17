Fatih Altaylı için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında YouTube kanalında yayımlanan bir videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla re’sen soruşturma başlatmıştı.
YouTube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ünlü gazeteci Gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran'da tutuklanmıştı.
"Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan tutuklu olan Ünlü gazeteci Fatih Altaylı için 5 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
DETAYLAR GELİYOR...