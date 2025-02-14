Fatih Altaylı iktidara karşı gözünü kararttı!

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, TÜSİAD’ın soruşturmalara ve teğmenlere yapılan soruşturmalarının demokrasiyi zedelediğine dair ‘sistem çöktü’ ifadelerine gelen tepkilere çarpıcı yorumda bulundu. Altaylı'nın ‘Halil Konakçı konuşabilir, TÜSİAD konuşamaz!’ çıkışı dikkat çekti.

TÜSİAD’A YARGIYI VE SİYASETİ YÖNLENDİRME TEPKİLERİ GELMİŞTİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) olağan genel kurulunda 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slayt içerisinde son yaşanan tutuklamalara ve soruşturmalara ilişkin, demokrasiyi zedelediği belirtilmişti. Ayrıca, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, Kartalkaya yangınına değinerek, “Sistem çöktü’ çıkışında ifadelerde bulunmuştu. TÜSİAD’ın söylemlerine ise Adalet Bakanı Tunç “Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır” tepki göstermişti.

ALTAYLI: NEYMİŞ EFENDİM PATRONLAR SİYASET KONUŞAMAZMIŞ

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, TÜSİAD’a ilişkin gelen tepkileri bugünkü yazısında değindi. Altaylı, ‘Halil Konakçı konuşabilir, TÜSİAD konuşamaz!’ başlıklı yazıda şunları söyledi;

“Neymiş efendim patronlar siyaset konuşamazmış. Taşın altında eli olan konuşamayacak da kim konuşacak! Konuşulmayan demokrasi mi olur! Maaşını devletten alan Diyanet İşleri Başkanı konuşabilir ama üretim yapan TÜSİAD Başkanı konuşamaz. Cami hocası konuşur ama üniversite hocası konuşamaz. Geçmişi belirsiz troll konuşur ama yıllardır halkın gözünün önünde işini yapan gazeteci konuşamaz. Diyanet-Sen konuşur, TÜSİAD konuşamaz. Memur-Sen konuşur İSO, ASO konuşamaz. 26 sene önce Tayyip Erdoğan’a yapılan haksızlığa karşı duran hukukçu o gün konuşabilir ama bugün yapılan haksızlıklara karşı konuşamaz. Kısacası sizin istediğiniz gibi konuşan konuşur ama istemediğinizi söyleyen konuşamaz, öyle mi! Demokrasi sizin zannettiğiniz gibi sadece 5 yılda bir ortaya koyulan sandıktan ibaret değildir. Demokrasi konuşmadır”

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