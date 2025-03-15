Fatih Altaylı ile Yılmaz Özdil arasında büyük gerilim!

Gazeteciler Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı arasında "aparat gazeteciler" tartışması çıktı.

Altaylı, Özdil'in sözlerini YouTube kanalındaki programda değerlendirirken, Özdil de Altaylı'ya sosyal medyadan cevap verdi.

Yılmaz Özdil, "Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen gazeteci arkadaşlar var, bunların çoğu aparat. Bunlar İmamoğlu’nu desteklerken, dikkat edin, aynı cümlenin sonunda Mansur Yavaş’ı karalıyorlar hikayenin sonunda bunu yapanlar Özgür Özel’i aday yapmak isteyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı Özdil’in bu sözlerine yanıt olarak, "Şimdi birileri de diyor ki aynı şekilde kanıtsız, şusuz, busuz Sözcü TV’ye bazıları İletişim Başkanlığı tarafından sokuldu muhalefeti yıpratsınlar diye. Biri çıkıp 'bak zaten hastalandığında da ilk telefon eden iletişim başkanıydı falandı' dese ne diyeceksin? Ben inanmam böyle şeylere, ben böyle şeyleri hiç satın almam birisi kanıtlamadığı müddetçe" dedi.

YILMAZ ÖZDİL'DEN YANIT GELDİ

Yılmaz Özdil, Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında yaptığı yorumu sosyal medya hesabından tiye aldı.

Özdil yaptığı paylaşımda, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında “cumhurbaşkanlığı iletişim başkanının bana geçmiş olsun telefonu açtığı, sonra da beni Sözcü gazetesinde işe soktuğu” anlatılmış, gerçekler böyle değil… Fahrettin Altun benim dayımın oğlu, ben de onun eltisiyim, aslında beni TRT’de işe sokacaktı, Tayyip Erdoğan öyle ısrar etmiş, ama ben illa Sözcü olsun dedim" dedi.