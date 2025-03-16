Fatih Altaylı ile Yılmaz Özdil birbirine girdi! Tartışma kavgaya dönüştü

Gazeteciler Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı arasında "aparat gazeteciler" tartışması giderek büyüyor.

Tartışma, ilk olarak Fatih Altaylı’nın Yılmaz Özdil’in söylediği sözlere kendi Youtube kanalında yer vermesiyle başladı. Özdil, “Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen gazeteci arkadaşlar var, bunların çoğu aparat. Bunlar İmamoğlu’nu desteklerken, dikkat edin, aynı cümlenin sonunda Mansur Yavaş’ı karalıyorlar hikayenin sonunda bunu yapanlar Özgür Özel’i aday yapmak isteyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere kendi kanalında yer veren Altaylı, Yılmaz Özdil için, “Şimdi birileri de diyor ki aynı şekilde kanıtsız, şusuz, busuz Sözcü TV’ye bazıları İletişim Başkanlığı tarafından sokuldu muhalefeti yıpratsınlar diye. Biri çıkıp 'bak zaten hastalandığında da ilk telefon eden iletişim başkanıydı falandı' dese ne diyeceksin? Ben inanmam böyle şeylere, ben böyle şeyleri hiç satın almam birisi kanıtlamadığı müddetçe" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı’nın bu sözlerini tiye alan Özdil, “Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında “cumhurbaşkanlığı iletişim başkanının bana geçmiş olsun telefonu açtığı, sonra da beni Sözcü gazetesinde işe soktuğu” anlatılmış, gerçekler böyle değil… Fahrettin Altun benim dayımın oğlu, ben de onun eltisiyim, aslında beni TRT’de işe sokacaktı, Tayyip Erdoğan öyle ısrar etmiş, ama ben illa Sözcü olsun dedim" dedi.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında “cumhurbaşkanlığı iletişim başkanının bana geçmiş olsun telefonu açtığı, sonra da beni Sözcü gazetesinde işe soktuğu” anlatılmış, gerçekler böyle değil… Fahrettin Altun benim dayımın oğlu, ben de onun eltisiyim, aslında beni TRT’de işe… — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) March 15, 2025

"YENGENE YA DA BALDIZINA SOR İSTERSEN”

Aradan birkaç saat sonra ise Altaylı’dan Özdil’e sert bir yanıt geldi. Özdil’in söylediklerine sinirlenen Altaylı, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, “Enişte mi amca mı hala mı bilmem. Bunu yazan ben değilim. Soran da yazan da Ertuğrul Özkök. Herkese belgesiz bilgisiz çamur atıp gazetecilerin tutuklanmasına neden olmak ayıp değil mi yengene ya da baldızına sor istersen” dedi.

Enişte mi amca mı hala mı bilmem. Bunu yazan ben değilim. Soran da yazan da Ertuğrul Özkök. Herkese belgesiz bilgisiz çamur atıp gazetecilerin tutuklanmasına neden olmak ayıp değil mi yengene ya da baldızına sor istersen pic.twitter.com/CLXME5rJmy — Fatih Altayli ???????????? (@fatihaltayli) March 15, 2025

Yılmaz Özdil ise Fatih Altaylı'ya şu sözlerle cevap verdi, "Alo Fatih, gizemli olmayan bu bilgiyi YouTube yayınımda bizzat anlattım, Ertuğrul Özkök benimle konuşarak benim yayınımdan alıp yazdı, görümcem öyle izah etti, baldızım da Salı günü YouTube yayınımda Özgür Özel tarafından organize edilen alo tetikçilerine izah edecek."