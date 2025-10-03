Fatih Altaylı, ilk kez hakim karşısına çıkıyor! 5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınındaki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunuyor. Bugün saat 10:00’da Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmasına çıkacak.

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “müşteki” olarak yer alırken, Altaylı’nın “Cumhurbaşkanı’na fiili saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit” suçunu işlediği öne sürülüyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Temmuz'da iddianameyi kabul etmişti.

Altaylı, duruşma öncesi gönderdiği mektubunda, cezaevinde duruşmaya nasıl hazırlandığını anlattı:

Sabah 5.30'da kalkmış, tıraşıma olmuş, cezaevindeki dolabımda bugün için sakladığım takım elbisemi giymiş, bugün sabah saat 10'da Silivri'deki salonda görülecek davama hazırlanıyor olacağım. Dün beyaz gömleğimin yakasının dolapta lekelendiğini gördüm. Hemen yıkadım. Yakasını çamaşır suyuyla ağarttım. Sonra da ütüledim elden geldiğince cezaevine girerken alınıp emanete koyulan kravatlarımı istedim. Saat 10'da Ağır Ceza Mahkemesi yargıç heyeti karşısında olacağım. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Herkese güzel, keyifli bir gün dileyelim.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'daki yayınında bir kamuoyu araştırmasında Türkiye'de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" diyerek karşı çıktığı anketi yorumlamıştı.

Altaylı, "Türk halkı sandığı sever. Gücün kendisinde olmasını ister. Babasını koysa oraya babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır.

Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.

Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen." ifadelerini kullanmıştı.