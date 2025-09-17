Fatih Altaylı, İmamoğlu'nu yiyip bitiren büyük sıkıntıyı açıkladı

87 gündür Silivri (Marmara) Cezaevi'nde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçu kapsamında tutuklu olarak bulunan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, mektupları ile YouTube yayınlarında gündemi belirlemeye devam ediyor.

Altaylı, İmamoğlu ile de cezaevinde röportaj yaptığını geçtiğimiz günlerde aktarmıştı. Altaylı, geçtiğimiz günlerde de İmamoğlu'nun bir soruyu yanıtlamadığını belirtmişti. Bu sefer ise İmamoğlu'na ayak üstü benzer soruyu iletti.

Fatih Altaylı ‘ikinci hamle’ diyerek açıkladı: Bir hazırlık yapılıyor

“BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM”

Altaylı, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçişini sorduğunu aktarırken, İmamoğlu’nun "Kızımız gibiydi büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. İnanmakta zorlandım. Eşi Türk Hava Yollarında çalışıyor. Tehdit ve şantaja mı maruz kaldı acaba" ifadelerini kullandığını aktardı.

“YANITLAMADIĞI SORU MESELESİNİ ANLATAYIM”

İmamoğlu’nun yanıtlamadığı sorunun detaylarını da anlatan Altaylı, "Ekrem İmamoğlu'nun yanıtlamadığı soru meselesini anlatayım. Ekrem Bey ile röportaj sorularını iletirken itirafçılar ya da iftiracılar en yakın çevrenizden sizin siyasete getirdiğiniz isimler arasından çıkınca ne hissettiniz diye sormuştum. Buna yanıt vermemişti Ekrem Bey. Önceki akşam avukat görüşünde karşılaştık uzun bir aradan sonra” dedi.