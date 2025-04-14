Fatih Altaylı, İsmail Saymaz’ın hesabına ödenen paranın nereden geldiğini yazdı!

Fatih Altaylı, İsmail Saymaz’ın hesabına ödenen 8 milyon TL'lik para ile ilgili flaş ifadelerde bulundu. Altaylı, söz konusu rakamın nereden geldiğini köşe yazısında aktardı. Altaylı, “MASAK raporunda geçen 8 milyon lira, İsmail Saymaz’ın Sözcü TV’den Halk TV’ye geçerken aldığı transfer parası” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsmail Saymaz'ın gözaltına alınması ile ilgili açıklamada gazeteciyi "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle" iddiasında bulunmuştu. Açıklamada ise Saymaz'ın 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına katılımına dair bazı iddialar yer aldı. Saymaz'ın, "Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşmalarının olduğu" ileri sürüldü.

ALTAYLI: 8 MİLYON LİRA, İSMAİL SAYMAZ’IN SÖZCÜ TV’DEN HALK TV’YE GEÇERKEN ALDIĞI TRANSFER PARASI

Fatih Altaylı, Saymaz’a yönelik haksız ithamların dolaştığını söyleyerek, 8 milyon TL’lik bir ödeme yapıldığına dair iddialar hakkında paranın gerçek kaynağını köşesinde paylaştı. Altaylı, “MASAK raporunda geçen 8 milyon lira, İsmail Saymaz’ın Sözcü TV’den Halk TV’ye geçerken aldığı transfer parası. Bunu alçakça, haksız bir para almış gibi anlatıyorlar. Oysa bu tamamen yasal ve belgeli bir ödeme” ifadelerini kullandı.