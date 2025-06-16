Fatih Altaylı, İsrail’in hedefindeki ülkeyi açıkladı

İran’ın nükleer üretmesi İsrail’i korkuttu. İran’ın nükleer üretmesini istemeyen İsrail’in başlattığı saldırı, karşılıklı çatışma olarak devam ediyor. Tüm dünya gözünü Orta Doğu’da yaşanan savaşa çevirmişken, “Türkiye bu savaştan zarar görür mü?” “Sonra ki hedef Türkiye mi?” tartışmaları konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, gerçekleştirdiği son yayında, savaşın uzun vadede Türkiye ve Çin’e olası etkilerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Altaylı, ABD’nin İsrail’e verdiği güçlü desteğin altında Çin’i de hedef alma amacı yattığını iddia etti.

“NİHAİ HEDEF TÜRKİYE Mİ?”

"Türkiye’nin de hedef değilse bile uzun vadeli olarak sıkıntıya sokulacağını hep söylüyorum” diyen Altaylı, “2011 yılında Arap Baharıyla başlayan ve Suriye’deki karışıklıkla devam eden süreçte ben hep şunu yazdım. Acaba nihai hedef Türkiye’yi mi rahatsız etmek ve Türkiye’deki istikrarı mı bozmak? dedim ve hakikaten bu sonunda döndü dolaştı, Suriye meselesi Türkiye’nin başına büyük belalar açtı. Şimdi burada da sanki uzun veya orta vadede Türkiye de bundan çok negatif etkilenebilirmiş gibi bir hava var” ifadelerini kullandı.

“ÇOK AÇIK Kİ BİR BAŞKA HEDEF DE ÇİN”

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kafasıyla devam ederse Türkiye hem kendi içinde hem bölgedeki ilişkilerde bu işlerden çok ciddi hasar görebilir” diyen Altaylı, bir başka hedefin Çin olduğunu söyledi.

Henüz kimsenin asıl hedefin Çin olduğunu konuşmadığını belirten Altaylı, “Meseleyi başka bu yönde ele alan fazla insan yok ama yani Amerika’nın burada özellikle çok yüksek oranda destek vermesinin arkasında bu işin öyle veya böyle Çin’i de etkileyecek olması, Çin’in Batıyla kurmaya çalıştığı ilişkileri, İran’la olan enerji ilişkisini keza enerji fiyatlarındaki ortaya çıkacak artışla Çin’in, Çin ekonomisinin zorlanacağını söyleyebiliriz” dedi.

Çin’in çıkan bu savaşta başta ekonomik olarak çok negatif etkileneceğini belirten Altaylı, “Biz daha başka meselelere ele alıyoruz ama bir vadede bunun da gündeme geleceğini ve Çin’in bu işi bir an önce bitmesi için devreye gireceğini, Rusya’nın devreye gireceğini, Bricks’in devreye gireceğini düşünmek makuldür diye hissediyorum” ifadelerini kullandı.