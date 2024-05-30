Fatih Altaylı İstanbul Park'taki akılalmaz hırsızlığı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı İstanbul Park'taki akılalmaz hırsızlığı açıkladı

Fatih Altaylı İstanbul Park'ın eski kiracısı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

2005 yılında açıldığı tarihten beri pek çok Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul Park el değiştirdi.

1447700.jpg

İSTANBUL PARK'I DEVRALDILAR

Yapılan ihale sonucunda Can Holding 2012 yılından beri Intercity’nin işlettiği İstanbul Park’ın haklarını aldı.

İhalenin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen Intercity’nin İstanbul Park’ı devretmemesi yoğun tartışmalara neden olurken Can Holding ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri bugün itibariyle İstanbul Park’ı devraldı.

1608819797-1605779504-pist.jpg

"HIRSIZLIKTAN FARKI YOK"

Yetkililer Formula 1 yarışlarını yeniden Türkiye’ye kazandırmak için kolları sıvarken Fatih Altaylı’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu üyesi de olan ve pek çok yarışta hakemlik yapan Fatih Altaylı Intercity’nin İstanbul Park’tan ayrılırken bazı milyon dolar değerindeki parçaları da yanında götürdüğünü ve bunun hırsızlıktan farkı olmadığını söyledi

fatih-altayli.jpg

"ZAMAN TUTMA SİSTEMİNİ GÖTÜRDÜLER"

Fatih Altaylı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pisti teslim almaya giden yeni yönetim, Race Control yani Yarış Kontrol odasına girince büyük bir sürprizle karşılaştı. Kiracı pisti boşaltırken pistin ön önemli parçalarından biri olan “time keeping” sistemini de söküp götürmüştü. Eski kiracı time keeper’ı söküp götürmekle yetinmemişti. Pistin çevresindeki bazı binaları da yıkıp kullanılamaz hale getirmiş, pist alanına bir moloz yığını bırakmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen en kısa süre içinde burada uluslararası yarışlar başlayacak ve Formula 1 yarışları da çok beklenmedik bir aksilik olmaz ise İstanbul’a gelecek" dedi.

TIME KEEPING SİSTEMİ NEDİR?

Time Keeping sistemi veya Türkçe ismiyle zaman tutma sistemi pistte yarışan araçların turlarını kaç dakikada tamamladıkları aralarında ne kadar mesafe olduğunu ölçmeye yarayan sensör sistemidir.

İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet seçimde kimi destekleyeceğini açıkladı
Beşiktaş'ta anlaşma tamam. 3 yıllık imza atacak
Aziz Yıldırım ilk kovacağı kişiyi açıkladı. Fenerbahçeliler bayram yaptı
Ali Koç ve Abramoviç masaya oturacak. Milyarlar konuşuluyor
Son Haberler
Emekli ve memur maaşlarına bayram ayarı. Milyonları ilgilendiren gelişme Ekonomi
Emekli ve memur maaşlarına bayram ayarı. Milyonları ilgilendiren gelişme
Pendik’te 2 katlı bina alev alev yandı Yerel Haberler
Pendik’te 2 katlı bina alev alev yandı
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını menajeri açıkladı Spor
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni takımını menajeri açıkladı
Van'da gölete düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Yerel Haberler
Van'da gölete düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Saldırıya uğrayan öğretmen için kalem kırdılar Gündem
Saldırıya uğrayan öğretmen için kalem kırdılar
Konya'da kahvehanede satırlı saldırı: 75 yaşındaki adam yaralandı Yerel Haberler
Konya'da kahvehanede satırlı saldırı: 75 yaşındaki adam yaralandı
Kırklareli'de kaçak define avcıları suçüstü yakalandı Gündem
Kırklareli'de kaçak define avcıları suçüstü yakalandı