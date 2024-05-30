Fatih Altaylı İstanbul Park'taki akılalmaz hırsızlığı açıkladı

2005 yılında açıldığı tarihten beri pek çok Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan İstanbul Park el değiştirdi.

İSTANBUL PARK'I DEVRALDILAR

Yapılan ihale sonucunda Can Holding 2012 yılından beri Intercity’nin işlettiği İstanbul Park’ın haklarını aldı.

İhalenin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen Intercity’nin İstanbul Park’ı devretmemesi yoğun tartışmalara neden olurken Can Holding ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri bugün itibariyle İstanbul Park’ı devraldı.

"HIRSIZLIKTAN FARKI YOK"

Yetkililer Formula 1 yarışlarını yeniden Türkiye’ye kazandırmak için kolları sıvarken Fatih Altaylı’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu üyesi de olan ve pek çok yarışta hakemlik yapan Fatih Altaylı Intercity’nin İstanbul Park’tan ayrılırken bazı milyon dolar değerindeki parçaları da yanında götürdüğünü ve bunun hırsızlıktan farkı olmadığını söyledi

"ZAMAN TUTMA SİSTEMİNİ GÖTÜRDÜLER"

Fatih Altaylı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pisti teslim almaya giden yeni yönetim, Race Control yani Yarış Kontrol odasına girince büyük bir sürprizle karşılaştı. Kiracı pisti boşaltırken pistin ön önemli parçalarından biri olan “time keeping” sistemini de söküp götürmüştü. Eski kiracı time keeper’ı söküp götürmekle yetinmemişti. Pistin çevresindeki bazı binaları da yıkıp kullanılamaz hale getirmiş, pist alanına bir moloz yığını bırakmıştı. Ancak tüm bunlara rağmen en kısa süre içinde burada uluslararası yarışlar başlayacak ve Formula 1 yarışları da çok beklenmedik bir aksilik olmaz ise İstanbul’a gelecek" dedi.

TIME KEEPING SİSTEMİ NEDİR?

Time Keeping sistemi veya Türkçe ismiyle zaman tutma sistemi pistte yarışan araçların turlarını kaç dakikada tamamladıkları aralarında ne kadar mesafe olduğunu ölçmeye yarayan sensör sistemidir.