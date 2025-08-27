Fatih Altaylı ittifakın perde arkasını açıkladı! AKP-MHP kavgası iddialarına noktayı koydu

67 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde kamuoyunda tartışılan “AKP-MHP çatlağı” iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altaylı, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Selahattin Yılmaz’ın tutuklanması ve MKE eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan’ın gözaltına alınmasının ardından gündeme gelen ittifak gerilimi senaryolarını gerçekçi bulmadığını belirtti.

Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki ilişkinin kolay kolay bozulmayacağını ifade ederek, “Bahçeli, Erdoğan’ın hatırı için terörsüz Türkiye sürecini bile sonlandırabilir” dedi. Geçmişte AKP içinden gelen baskılara rağmen bu ittifakın sürdüğünü hatırlatan Altaylı, Ahlat’taki Ağustos Sarayı’nda gerçekleşen son buluşmanın da bu birlikteliğin sağlamlığını gösterdiğini söyledi.

Altaylı, “Bahçeli’ye yakın isimlerin tutuklanması bu iktidarı paylaşanlar arasında çözülemeyecek bir sorun değil. Erdoğan ile Bahçeli’nin arasına kara kedi girmez” diyerek, siyasi hesap yapanlara bu gerçeği göz önünde bulundurmaları çağrısında bulunarak şöyle konuştu:

Günlerdir tutuklanan MHP'ye yakın bir yeraltı dünyası üyesi olduğu söylenen Selahattin Yılmaz adlı şahıs ve MKE eski yönetim kurulu başkanının tutuklanması üzerinden siyasi yorumlar yapılarak MHP ile AK Parti'nin arasının açıldığı, açılacağı senaryoları giderek daha fazla yazılıyor. Ben de başından beri MHP ile AK Parti'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP liderinin arasının açılmasının öyle kolay bir şey olmadığını söyleyip duruyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Bahçeli ile Erdoğan'ın arası açılmaz. Bu düşüncem dün Ahlat'taki Ağustos Sarayında bir kez daha belgelendi. Bahçeli'nin Erdoğan'a ve iktidarına desteği umulandan daha derin köklere sahip. Öyle ki geçtiğimiz yıllarda AK Parti'deki Doğu ve Güneydoğu milletvekilleri bu işbirliği bitsin diye çok baskı yaptılar ama bitmedi. Bugün de bitmez. Bana öyle geliyor ki Bahçeli kendi başlattığı terörsüz Türkiye sürecini bile Erdoğan'ın hatırı için bitirebilir ve iki ortak bunu yerli ve milli dönüş diye pazarlamaya başlarlar ve müşteri de bulurlar. Bahçeli'ye yakın isimlerin tutuklanması ise bu iktidarı paylaşanlar arasında çözülemeyecek bir sorun değil. Anlayacağınız Erdoğan ile Bahçeli'nin arasına kara kedi girmez. O birliktelik pazara kadarmış gibi durmuyor. Siyasi hesap yapanlar bunu bilip ona göre hesap yapsın.