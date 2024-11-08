Fatih Altaylı 'kayyum atanacak' demişti... Hangi belediye olduğu canlı yayında söylendi

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Fatih Altaylı 'kayyum atanacak' demişti... Hangi belediye olduğu canlı yayında söylendi

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, İstanbul'da hangi belediyeye kayyum atanacağını açıkladı.

Halk TV.com.tr yazarı Mehmet Tezkan, Altaylı’nın 'İstanbul'un merkez belediyelerinden birine kayyum atanacak' ifadesini yorumladı. Tezkan, bu belediyenin Beşiktaş belediyesi olduğunu iddia etti.

ÖCALAN AÇILIMI SONRASI KAYYUMLAR.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ üzerinden bir hafta geçmeden dört belediyeye kayyum atanmıştı. Biri CHP’nin Esenyurt Belediyesi, diğerleri ise DEM’in Mardin, Batman ve Halfeti belediyeleri olmuştu. Dikkat çeken kayyum atamaları sonrasında çoğu gazetecilerde kayyumların devam edeceğini öne sürmüştü.

"HER SABAH YENİ BİR KAYYUM HABERİYLE UYANABİLİRİZ"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bir köşe yazısında ‘bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz’ söyleminde bulunmuştu. Selvi’nin söylemi sonrasında AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin "Bu uygulamalar devam edecektir, ediyor da" demişti.

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ALTAYLI: İSTANBUL'UN MERKEZ BELEDİYELERİNDEN BİRİNE KAYYUM ATANACAK

İddialar üzerine yeni kayyumlar olacak mı, hangi belediyeler olacak? sorusu araştırılmaya başlandı. Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, 'İstanbul'un merkez belediyelerinden birine kayyum atanacak' ifadesi gündeme damga vurmuştu.

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TEZKAN'DAN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDDİASI

İstanbul’un merkezindeki yer ise merak edildi. Halk TV.com.tr yazarı Mehmet Tezkan canlı yayında belediyenin ismini açıkladı. Tezkan, bu belediyenin Beşiktaş belediyesi olduğunu öne sürdü.

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