Fatih Altaylı kaza yaptı. Küfür edip kaçtı

Türkiye ve dünya gündemini kendi YouTube kanalında değerlendiren Fatih Altaylı, yaşadığı kaza olayını detaylarıyla aktardı. Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin hızla yaklaşıp kendisine çarptığını ve ardından yerde kaldığını ifade etti. Kazanın ardından motosiklet sürücüsünün küfürler ederek olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Altaylı, kazada ciddi bir yaralanma yaşamadığını dile getirdi.

KÜFRETTİ VE UZAKLAŞTI

Altaylı'nın yaşadığı kaza sonrası söyledikleri şu şekildeydi:

Şişli’de bir konsere gitmek için kaldırımdan yürüyordum, arkamdan gelen bir motosiklet kalçama çarptı ve ben düştüm. Sürücü, bana bakarak küfretti ve sonrasında hızla uzaklaştı. Neyse ki ciddi bir yaralanma yaşamadım ama sonradan ağrılarım oldu.

“KALDIRIMDA NE İŞİ VAR BUNLARIN?”

Uzun zamandır kaldırımlarda motosikletlerin dolaşmasının önüne geçilmeli. Polisler, sürücülere radarlarla tuzak kurar gibi önlem alıyorlar ama asıl sorun bu kaldırımlardaki motosikletler. Kaldırımda ne işi var bu motosikletlilerin? Bu konuda ciddi bir çözüm bulunmalı.