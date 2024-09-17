Fatih Altaylı kendisine ahlaksız diyen Bilal Erdoğan'a yanıt verdi. Bu konuşma için tam 36 saat düşündü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan Kocaeli’de düzenlenen ‘AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gündeme dair konuşmalar yapıp muhalefete yüklenirken gazeteci Fatih Altaylı’ya yönelik çok ağır hakaretlerde bulunmuştu.

Bilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret etti

Bilal Erdoğan, Altaylı’ya yönelik “Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.

Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler.” İfadelerini sarf etmişti.

Fatih Altaylı şu anda vereceği cevabı düşünüyor. Bilal Erdoğan kendisine 'ahlaksız' demişti

ALTAYLI 36 SAAT DÜŞÜNDÜ VE…

Bilal Erdoğan’ın sosyal medyada da epey gündem olan bu sözleri sonrasında tüm gözler Altaylı’ya döndü. Altaylı konu hakkında uzun süre düşünmesinin ardından bu sabah YouTube kanalından “Fatih Altaylı yorumluyor: AKP yine "kandırılmış?" adlı bir video yayınladı ve Bilal Erdoğan’a yönelik şu cevabı verdi: “Bilal Erdoğan o konuşmasında eleştirilecek çok yön vardı. Bana söylediklerini saymıyorum bile. Zaten ciddiye alınır tarafı olmadığı için saymıyorum. Tabi bu yargı yoluna başvurmayacağım anlamına gelmez o ayrı bir şey.”