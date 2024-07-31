Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu AKP’nin adamı dedi

YouTube’da yayınladığı videolarla gündem yaratacak açıklamalar yapan gazeteci Fatih Altaylı yine bomba sözler sarf etti.

CHP Lideri Özgür Özel ve eski lider Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Altaylı Kılıçdaroğlu’nun geri döneceği iddialarını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun ortalığı karıştırdığını belirten Altaylı “Ben de Özgür Özel'in yerinde olsam Kılıçdaroğlu'na sinirlenirdim. Kemal Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle gerçekten de AKP'nin adamı.” İfadelerini kullandı.

“KILIÇDATROĞLI AKP’NİN ADAMI”

Altaylı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’in yerinde ben olsam Kemal beye oldukça sinirlenirdim müthiş bir şekilde ortalığı karıştırıyor. Trolleşmiş bir takım gazeteciler bir dönemin beslemesi olmuş bir takım gazeteciler veya partililer tarafından geliyor kurultay yeniden falan diyor. Ya kardeşim sen Ecevit’en bu yana, 70’lerden bu yana darbe sonrasından bu yana ilk kez birinci parti olmuşsun. Bir bırak ya bırakın ya, rahat olun, Hesaplaşalım falan filan bu şunu gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle gerçekten de AKP'nin adamı. Bundan başka hiçbir mana çıkmaz.

“KENDİNİ ORTAYA ATIP CHP!Yİ GERİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR”

Parti yükseliyor falan anketlerde AKP’nin önünde, Kemal Kılıçdaroğlu ortaya atıp kendini, bunu geri çekmeye çalışıyor havası oluşuyor.

Sonra Kemal Kılıçdaroğlu çok ağır konuşuyor diyorlar, adamın yaptıkları ağır zaten. Belliki Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka bir şeyi var. AKP’yi iktidara tutmanın aparatının en önemli parçası olduğunu düşünüyorsun.

SİYASETE GERİ DÖNÜYOR İDDİALARI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete geri döneceği iddiaları Ankara kulislerinde çalkalanıyor. Kılıçdaroğlu’nun tüzük kurultayı için hazırlandığı iddiaları gelmişti.

Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun inisiyatifinde bazı toplantılar yapıldığı ve sloganlarının ise “Öne çıkıyoruz” mottosu olduğu ileri sürülmüştü.