Fatih Altaylı Meclis’teki komisyonun asıl amacını açıkladı! “İktidarın aklındaki bu değildi”

Meclis'te kurulan terör komisyonu toplantısında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Meclis'te kurulan terör komisyonunda yaptığı konuşmada, belediye başkanları ve gazetecilerin tutuklanması, ifade özgürlüğü ihlalleri, kayyum uygulamaları ve AİHM ile AYM kararlarının uygulanmamasını eleştirdi. Sağkan, anayasal teminatlara uyulmadan çözüm sürecinin ilerleyemeyeceğini vurguladı.

69 gündür Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ise komisyondan demokrasi çıkmayacağını söyleyerek komisyonun amacının örtülü af ve Öcalan’a sınırlı özgürlük sağlamak olduğunu iddia etti. MHP’li Fethi Yıldız’ın Sağkan’ın açıklamalarının ardından sosyal medya paylaşımını yorumlayan Altaylı, komisyonun gerçek çerçevesinin netleştiğini belirtti.

Öte yandan Altaylı, Diyarbakır Belediyesi’nin Aram Tigran Konservatuvarı’nı Kürtçe eğitimle yeniden açması, iki dilli anayasa tartışmalarını gündeme taşıyarak konservatuvarın Kürtçe eğitim verecek olmasını rövanşizm olarak yorumladı.

Komisyonun geleceği belirsizliğini korurken, CHP’nin komisyondaki varlığı sürecin şeffaflaşmasına katkı sağladığını belirten Altaylı şöyle konuştu:

Öncelikle komisyonun MHP'li üyesi Feti Yıldız Beyefendi'ye teşekkür ederek başlayayım. Ben ilk günden beri bu komisyona fazla kutsiyet atfediyorsunuz. Bu komisyon örtülü bir af, yeni bir eve dönüş yasası ve Öcalan'a toplumda büyük tepki toplamayacak ölçekte bir özgürlük sağlamak dışında bir şey yapmayacak. İktidar ortaklarının bu komisyondan demokrasi çıkarmak gibi bir niyeti yok ve olamaz diyorum. Önceki gün Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın komisyondaki konuşması ile her şey netleşti. Erinç Bey komisyonda anayasaya saygıdan, uluslararası anlaşmalara uymaktan, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığından ve terör örgütünün başka bir isim altında yeniden kurulamayacağı konusunda güvence verilmesinden söz etti. Bence komisyonda havanda su dövme sayılmayacak önemli bir konuşmaydı.

Erinç Sağkan

Feti Bey bu sözlere tepki gösterdi ve “bu komisyonun amacı bazıları tarafından yanlış anlaşılmış” diye özetlenebilecek bir açıklamayı Sağkan henüz konuşmasını bitirmeden sosyal medya üzerinden yaptı. Feti Yıldız'ın açıklamasından benim komisyonun amacını doğru anladığım kesinlik kazandı. Komisyonun çerçevesi Sayın Yıldız'ın açıklaması ile netleştiğine göre komisyon hızla asli gündemine dönmeli ve yapmayı planladığı infaz yasası çerçevesinde yoğunlaşmalı. CHP veya diğer partilerde komisyonla ilgili kararlarını vermeli. Artık herkes anlamıştır ki bu komisyondan demokrasi ve hukukun üstünlüğü çıkmayacak. Aksi beyhude bir beklentidir. Buna rağmen CHP'nin o komisyonda olması önemli. Tüm bunları öğrenmiş olmamız bile CHP'nin komisyona girip komisyonun perdelerini indirmesiyle mümkün oldu.

BU MU AÇILIM?

Komisyon çalışmaları sürerken bazıları komisyonun iki dilli bir anayasa değişikliğine yol açacak gündemi olduğunu söylüyor. Oysa o konu bu komisyonun değil anayasa komisyonunun işi ancak gelişmeler ya da fiili durum yasal gelişmelerin önüne geçti bile. Diyarbakır'dan gelen haber öyle diyor. Diyarbakır Belediyesi'nin Aramtigran konservatuvarı kayyum başkan tarafından kapatılmıştı. Şimdi yeniden açılıyormuş. İlginç olan ise tek dilde eğitim yapacak olması ve o tek dil ise Kürtçe. Peki Diyarbakır'da hiç Türk yok mu? Yoksa siz yıllarca Kürtçeyi yok saydınız, biz de şimdi Türkçeyi yok sayacağız diyerek basit bir rövanşizm pençesine mi düştünüz? Bu mu açılım?

İKTİDARIN AKLINDAKİ BU DEĞİLDİ

Komisyon işi iyice tavsayacak gibi. Şu anda taraflar oyunu bozan olmamak için komisyonu sürdürüyor. Bence iktidarın aklındaki bu değildi. AK Parti, MHP, DEM Parti bu işi bitireceklerdi. Niyet oydu. Zaten ifade edilmişti bu durum. Toplumsal rıza için CHP'yi davet ettiler ya da etmek zorunda kaldılar ama sanki şeffaflık planları bozdu.