Fatih Altaylı meseleyi en güzel yerinden yakaladı. PKK bayrağı taşıyanla hilafet bayrağı açıp hilafet isteyen arasında ne fark var. İkisi de suç

İstanbul’da düzenlenen Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşünden dönen İsmail Aydemir, hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle E.A. adlı genç tarafından atılan yumruk ile burnundan yaralandı.

Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen E.A, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gündem olan olayla ilgili özellikle sosyal medyada tartışmalar ortaya çıktı.

Fatih Altaylı da kendi internet sitesinden yayınladığı bugünkü köşe yazısında bu olaya değindi.

Fatih Altaylı köşe yazısında, “PKK bayrağı ve Öcalan posteri ile yürüyen birine bir genç yumruk atsa onu tutuklar mıydınız? PKK bayrağı açmak da hilafet bayrağı açıp hilafet istemek de anayasal düzene karşıdır. İkisinin de suçu birbirinin aynıdır” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın ‘O da anayasal düzene başkaldırı bu da!’ başlıklı köşe yazısı şu şekilde;

Soruyu başka türlü sorarak başlayalım.

Sokaklarda bir elinde PKK bayrağı olduğu söylenen çaput, diğerinde Öcalan posteri ile “Bağımsız Kürdistan” diye bağırarak yürüyen birine, bir genç gelip yumruk atsa idi, bu genci tutuklar mıydınız!

Polis bu genci gözaltına almaya kalkıştığı sırada bir başka PKK yandaşı gelip polisin yanında bu gence yumruk atsa polise neler söylerdiniz!

Mevcut durumun bundan hiç farkı yoktur.

PKK bayrağı taşıyan da anayasal düzene karşı bayrak açmıştır, hilafet bayrağı açıp hilafet isteyen de…

İkisinin de suçu birbirinin aynıdır.

Her ikisi de aynı suçu işlemektedir.

Ama ikisine de hiçbir vatandaş anayasal düzeni korumak maksadı ile de olsa yumruk atamaz.

Düzeni korumak devletin görevidir.

Devlet de tarafsız olmalıdır. Anayasal düzene başkaldıran herkese aynı adaletle yaklaşmalıdır.

Aslında ihkakı hakkı doğuran da devletin haksızlığa bulaşmasıdır.

Ha gelelim sonrasına.

Anayasal düzene PKK adına karşı çıkana yumruk atılsaydı, son zamanlarda milliyetçiliği ayaklar altına almaktan vazgeçenler yumruk atana sahip çıkar, siyasal Kürt hareketinin mensupları ise yumruk atana saldırırlardı.

Hilafet bayrağı açarak anayasal düzeni yıkma kararında olduğunu beyan edene ise milliyetçiliği ayaklar altına almaktan şimdilerde vazgeçenler sahip çıkıyor ve yumruk atanı suçluyorlar.

Üstelik bunların arasında bakanlık koltuğuna oturtulmuş, kaldırılmış zavallılar da var!

Anayasaya karşı işlenen bir suçu destekleyen bakanlar.

Oysa durum çok açık.

Anayasal düzene karşı olmak suçtur.

Bu suçu işleyenlerden birini alkışlayıp, diğerine sahip çıkmak ise ancak Cumhuriyet düşmanlarının yapacağı bir iştir.

İkisi arasında hukuki açıdan hiçbir fark yoktur.

PKK’yı savunan milletvekili ile hilafet bayrağını savunan milletvekilinin soyu aynıdır.

Her ikisinin de ortak amacı bu Cumhuriyet’i yıkmaktır.