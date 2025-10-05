Fatih Altaylı neden tahliye edilmedi? Ünlü gazeteci açıkladı!

Silivri Cezaevi’nde görülen ilk duruşmaya katılan Ruşen Çakır, duruşma öncesi kamuoyunda tahliye beklentisinin yüksek olduğunu fakat mahkeme salonunda bu beklentinin yerini temkinli bir umutsuzluğa bıraktığını ifade etti. Altaylı’nın ailesi, Galatasaray Lisesi’nden arkadaşları, gazeteciler ve muhalefet milletvekillerinin duruşmaya katıldığını aktaran Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına müdahil olmak isteyen bir avukatın varlığının davanın siyasi boyutunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Çakır, Altaylı’nın tahliye edilmemesi, ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir baskının göstergesi olduğunu belirtti.

YouTube kanalında yayınladığı bir videoda Cumhurbaşkanı’na yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan Fatih Altaylı, savunmasında videonun sosyal medyada kesilerek servis edildiğini ve tamamı izlendiğinde tehdit unsuru taşımadığını belirtti.

FATİH ALTAYLI BOYUN EĞMEDİ

Ruşen Çakır, Altaylı’nın cezaevinden gönderdiği metinlerle YouTube kanalındaki yayınlarını sürdürmesinin, sessiz kalmama ve direnme anlamına geldiğini söyleyeyerek bu tutumun, tahliye kararını etkileyen unsurlardan biri olabileceğini belirtti. Çakır, “Fatih Altaylı boyun eğmedi, kaldığı yerden devam etti” dedi.

Altaylı’nın savunmasında herhangi bir ideolojiye bağlı olmadığını, Türkiye sevgisiyle hareket ettiğini ifade etmişti. Çakır, bu duruş bile artık “tehlikeli” görülüyor diyerek “Ana akım olmak bile artık kurtarmıyor” dedi. Çakır, gazetecilerin “Ya biat edeceksiniz ya da alenen çok sert bir şekilde sizin gazeteci mi aktivist mi olduğunuzu insanları karıştıracağı bir pozisyon alacaksınız” pozisyonuna zorlandığını söyledi.

Tahliye edilmemesiyle ilgili olarak, davanın siyasi bir mesaj taşıdığı yorumunda bulunan Çakır, “Fatih Altaylı gibi birine bu yapılıyorsa, diğerlerine neler yapılmaz” dedi. Çakır, bu sürecin medyaya yönelik bir gözdağı olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'daki yayınında bir kamuoyu araştırmasında Türkiye'de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" diyerek karşı çıktığı anketi yorumlamıştı.

FATİH ALTAYLI'NIN SORUŞTURMAYA GEREKÇE GÖSTERİLEN KONUŞMASI

Altaylı, YouTube kanalındaki programda, ''Cumhurbaşkanı ömür boyunca Cumhurbaşkanı olarak devam etsin mi diye halka sormuşlar. Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Siz bu oranı nasıl görüyorsunuz?'' sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Bu oran çok da beklediğim oran. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Türk halkına çeşitli nedenlerle kızabilirsin, Türk halkının oy verme biçimine, oy kullanma alışkanlıklarına bir sürü nedenle kızabilirsin. Katılmayabilirsin de. Hatta çok sinirlenip bazılarının yaptığı gibi yok bidon kafalı yok göbeğini kaşıyan adam falan da diyebilirsin. Onlar o kişilerin kendi fikirleridir. Ama şunu diyemezsin. Abi Türk halkı sandığı sever kardeşim. Ve gücün kendisinde olmasını ister. Yani babasını seçse oraya koysa babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır. Bu da yeni bir şey değil yani. Geçmişine bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman. Padişahını yuhlamış bir millettir. Az buz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı Padişahı. Suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilmiş. O yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından ve kendi kaderini kimin belirleyeceğini belirleme hakkının elinden sonsuza kadar alınmasından hoşlanmaz. O yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar. Tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar. Tam aksine bu onların da lehine olmaz ülkenin de lehine olmaz.

Çok net görüyoruz işte. Bu ülkenin yüzde 70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor anlamına gelmez bu. Ülkenin bir bölümü elbetteki Tayyip Erdoğan'dan hoşlanmıyor, bir bölümü nefret ediyor da olabilir ama yüzde 70'i Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyor değildir. Ama yüzde 70'i bir dakika kardeşim, biz sana yetki verdik ama bunu hanedan haline gel, hayat boyu orada kal hatta sonunda da oğluna, damadına, yeğenine devret istemez bunu Türk halkı. Geçmişe baktığın zaman hiçbir zaman istemediğini görüyorsun. Türk halkının bir şeyi vardır. Bir dakika. Ben önemliyim. Ben seni sevdiğim için sen oradasın. Ben senden memnun olduğum için oradasın. Sen bana efelenemezsin. Türk halkının yüzde 70'i bu kanaattedir. O da onu gösteriyor zaten."