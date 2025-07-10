Fatih Altaylı “PKK neden silah bırakıyor?” sorusunu böyle yanıtladı: Çünkü ABD istiyor

“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın fiilen adım atması beklenen PKK ile ilgili “YPG'nin destek verecek gücü kalmadığı için silah bıraktığı” yönündeki değerlendirmelerin “cahillik ya da yalancılık” olduğunu söyleyen Altaylı, “PKK silah bırakıyor çünkü ABD böyle talimat verdi” dedi.

PKK’nın artık bir yük olacağını söyleyen Altaylı, “PKK yüzünden Türkiye YPG'ye terörist diyebiliyordu. PKK olmayınca YPG de PKK'nın devamı deme operasyon yapma imkanımızı da kaybetmiş oluyoruz. Sen bu salakların YPG de bitecek dediğine bakma. Pentagon'un 2025 bütçesinde YPG'ye yine ciddi bir yardım yer alıyor. Kimse söylemez bunları ama ben söyleyeyim de bir kenarda dursun” görüşünü ifade etti.

Altaylı, devamında da şunları kaydetti:

“Tabii milleti ahmak yerine koyanların söyleyemediği bir şeyi daha söylüyorum. İktidar Dem Parti ve Öcalan'la görüşüyor ama İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Dem Partililerle hizmet için görüştü diye tutuklanıyor, terörden yargılanıyor. Yerine kayyum atanıyor. Keza aynı nedenle Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklu. Oysa sürecin en akil adamı olarak devlete hizmet edebilecek nitelikte bir akademisyen. Ülkede garabetin sonu gelmiyor ki.”