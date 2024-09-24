Fatih Altaylı polisin şehit edilmesine isyan etti: Fikri suçun varsa sonsuza kadar içerdesin ama şu suç kaydıyla dışardasın

İstanbul Ümraniye'de dün gece saatlerinde polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve bir polisi de yaralayan Yunus Emre Geçti'nin 26 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Fatih Altaylı olaya tepkisini dile getirdi.

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Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunarak polisimizi şehit eden Yunus Emre Geçti'ye yönelik Fatih Altaylı şunları kaydetti:

"VİCDAN AZABI BİLE ÇEKMİYORDUR"

"Hiçbir suçun cezası yok. Bu suçların cezası yok kardeşim.

Fikri suçun varsa, sonsuza kadar içerdesin ama şu suç kaydıyla dışardasın.

Genceki bir polis memuriyesi kadını öldürüyorsun.

Emin ol, umurunda bile değildir, vicdan azabı bile çekmiyordur"

SUÇ MAKİNESİ ÇIKMIŞTI!

Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından sokak arasında yakalanarak gözaltına alımıştı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunulmuştu. Olay yerinde bulunan boş kovanlar da tek tek tespit edilmişti.

Diğer yandan, kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden ve bir polis ile kendi annesinin yaralanmasına sebep olan Yunus Emre Geçti ile ilgili detaylar ortaya çıkmıştı. Adeta bir suç makinesi olan Geçti'nin, motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, cinsel taciz, gasp, yağma, çocuğun cinsel istismarı, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti yapma ve uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan toplamda 26 adet suç kaydı olduğu tespit edilmişti.