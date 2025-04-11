Fatih Altaylı şakasını yapmıştı, gerçek oldu! "Bahçeli'nin bile aklına geldi" diyerek açıkladı...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, teröristbaşının 2 gazeteci ile görüşmesini yorumlarken “İmralı Öcalan’ın çalışma ofisi, sarayı olacak gibi. Ben bunun şakasını yapmıştım, gerçek oldu. Türkiye artık bir Zaytung aleminde yaşıyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN BAŞLATTIĞI SÜREÇTEKİ İSİMDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ı meclise davet ederek silah bırakma çağrısı yapmasının ardından DEM heyetinin İmralı ziyaretleri başladı. Bahçeli’nin başlattığı çağrı teröristbaşının üçüncü görüşmede silah bırakma çıkışı gelmişti. Teröristbaşı Öcalan’ın çağrısına terör örgütü şartlı olarak silah bırakma açıklaması geldi.

YEĞEN: TALEP EDECEĞİ GAZETECİLER VAR

Son olarak İmralı’da teröristbaşı Öcalan’la görüşen DEM Parti Milletvekili yeğen Ömer Öcalan, Talep edeceği gazeteciler var. 5-10 tecrübeli, yaşları çok ileri olan gazeteciler… Hasan Cemal, Cengiz Çandar şimdilik bunları söyleyeyim. Ama halen orada çalışma koşullarının oluşturulmadığını da söyledi” ifadeleri dikkat çekmişti.

ALTAYLI: İMRALI ARTIK ÖCALAN’IN SARAY’I OLACAK GİBİ... HDP’NİN BİLE AKLINA GELMEYEN BAHÇELİ’NİN AKLINA GELDİ

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı ise 2 gazetecinin ziyaret iddiasına ilişkin geçmişte “Ben bunun şakasını yapmıştım, gerçek oldu” sözleriyle flaş açıklamalarda bulundu. Altaylı, “Zannederim İmralı artık Öcalan’ın Saray’ı olacak gibi. Gazeteciler gidecek, özel misafirler gidecek. Ben bunun şakasını yapmıştım, gerçek oldu. Türkiye artık bir Zaytung aleminde yaşıyor. HDP’nin bile aklına gelmeyen Bahçeli’nin aklına geldi” ifadelerini kullandı.