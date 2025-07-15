Fatih Altaylı Silivri'den bildirdi: Bu hafta sonu CHP'ye yönelik...

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanan ve Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li belediyelere yönelik hafta sonları düzenlenen gözaltı ve tutuklama operasyonlarına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nı düzenlediği hafta sonu herhangi bir gözaltı ya da tutuklama gerçekleşmemesini “sürpriz” olarak adlandıran Altaylı, “Sebebi açık; AKP'nin Kızılcahamam'daki İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceklerinin ve PKK'nın Süleymaniye’deki 30 kişilik silah bırakma şovunun gündemde, arka plana düşmesini istemeyen bağımsız yargımız (!) bu hafta sonunu es geçti” dedi. Çözüm tiyatrosunda sırada ne olduğuna ilişkin Altaylı, "Güneydoğu'daki kentlerden başlayarak, Abdullah Öcalan heykelleri dikmeye. Açılışı da Bahçeli yapar artık" ifadelerini kullandı.

22 Haziran’da "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanan Fatih Altaylı, Silivri’deki Marmara Cezaevinde bulunuyor. Altaylı, kendi YouTube hesabı üzerinden “Fatih Altaylı Yorumlayamıyor” başlığıyla cezaevinden yazdığı mektuplar ile gündemde olmaya devam ediyor.

“BU HAFTA SONUNU ES GEÇTİ”

Altaylı cezaevinden yaptığı açıklamada 19 Mart’ta bu yanan CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara ilişkin bu hafta sonunda bir gözaltı ve tutuklamanın olmamasına ilişkin sebepleri ile çarpıcı iddialarda bulundu. Altaylı, “Bu hafta sonunun sürprizi, tutuklama ve gözaltı olmamasıydı. Sebebi açık; AKP'nin Kızılcahamam'daki İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceklerinin ve PKK'nın Süleymaniye’deki 30 kişilik silah bırakma şovunun gündemde, arka plana düşmesini istemeyen bağımsız yargımız (!) bu hafta sonunu es geçti. Ama önümüzdeki hafta kaldıkları yerden devam ederler” ifadelerine yer verdi.

“NEDEN HER KONUŞMASINDA ONUNLA UĞRAŞIYOR?”

AKP’nin Kızılcahamam Kampı’nda Erdoğan’ın gerçekleştirdiği konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak “ciddiye almadığını” sözünü kullanmasına Altaylı, ‘samimiyetsiz’ olarak değerlendirdi. Altaylı, “Erdoğan, Özgür Özel’i ciddiye almadığını söylüyor ama konuşmasının büyük bölümünü Özel’e ayırıyor. Ciddiye almıyorsa, neden her konuşmasında onunla uğraşıyor? Ciddiye alsa ne yapacaktı, gerçekten merak ediyorum” dedi.

"ÖCALAN HEYKELİNİN AÇILIŞINI BAHÇELİ YAPAR"

Teröristbaşının heykelinin dikilmesi iddiasında bulunan Altaylı, "Zannederim sıra geldi Güneydoğu'daki kentlerden başlayarak, Abdullah Öcalan heykelleri dikmeye. Açılışı da Bahçeli yapar artık. İlginç olan bunlar değil. AKP ve MHP'nin ani dönüşlerine alışkınız da seçmen enteresan" ifadelerini kullandı.