Fatih Altaylı Silivri'den Kılıçdaroğlu’na cephe açtı! Fotoğrafına bile tahammülü kalmadı…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Silivri'den Kılıçdaroğlu’na cephe açtı! Fotoğrafına bile tahammülü kalmadı…

Tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalı üzerinden mektuplarını paylaşmaya devam ediyor. Altaylı, CHP kurultay davası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır sözlerde bulundu. Altaylı, "CHP çürütülüyor, bu zat Atatürk ve İnönü’nün yanında yer almayı hak etmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten dolayı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan gazeteci Fatih Altaylı, mektuplarıyla YouTube ekranlarında olmaya devam ediyor. Kamuoyuna gönderdiği son mesajda Altaylı, CHP kurultay davası üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunması dikkat çekti.

Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun açılan kurultay davası ile CHP’yi bilinçli şekilde zayıflattığını iddia ederken, “Kurultay davasını uzatarak partiyi çürütmeye çalışıyorlar. CHP’liler ‘çürütmekten’ kastımın ne olduğunu gayet iyi anlar. Bu, Kılıçdaroğlu’nun yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

“FOTOĞRAFINI CHP GALERİSİNDEN İNDİRİN”

Altaylı açıklamalarında dozajı artırarak Kılıçdaroğlu’nun CHP içindeki yerini tamamen sorgulaması dikkat çekti. Altaylı, partiye talepte bulunarak, “Bu dava sona erdiğinde CHP’nin yapması gereken bir şey var: Genel Başkanlar Galerisi’nden Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını indirmek. Bu zat Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün yanında yer almayı fotoğrafla dahi olsa hak etmiyor.” dedi.

“KILIÇDAROĞLU MORALİNİ ÇOK BOZMUŞTU”

İmamoğlu’nun moralinin bozulduğunu söyleyen Altaylı, şunları dile getirdi:

“Geldiğimden beri Ekrem İmamoğlu'nu iki kez uzaktan gördüm. İlk gördüğümde gayet iyi görünüyordu ikincisinde ise keyifsiz gibiydi. Avukatlardan öğrenebildiğim Kılıçdaroğlu moralini çok bozmuştu. Ne bekliyordu ki! Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan kalsaydı zaten İmamoğlu'nu aday göstermeyecekti. Bunu defalarca söyledim. Kılıçdaroğlu partinin başında kalsaydı Ekrem Bey bugün tutuklu olmayacaktı çünkü belediye başkanı da olamayacaktı cumhurbaşkanı adayı da”

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