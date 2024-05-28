Fatih Altaylı Sinan Oğan'ın sadık kaldığı planı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fatih Altaylı Sinan Oğan'ın sadık kaldığı planı açıkladı

Gazeteci Fatih Altaylı, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda AKP'yi destekleyen Sinan Oğan'ın, "Muhalefet kazansa ekonomik kriz olurdu" sözlerine yanıt verdi.

2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Mersin’de, Türkiye İttifakı Partisi Mersin İl Başkanlığı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.

Oğan, Altılı Masa’nın Türkiye'yi yönetme yetkinliğinin olmadığını savunarak “Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı" ifadelerini kullandı.

ALTAYLI'DAN OĞAN'A CEVAP

Fatih Altaylı, Sinan Oğan’ın “Muhalefet kazansa ekonomik kriz olurdu” sözlerine yanıt verdi. Altaylı, “Herhalde çevrede yeni araziler ve çiftlik evleri beğendi, belki arabayı değiştirecektir" ifadelerini kullandı.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN DA YANIT GELDİ

Oğan’ın bu sözlerine CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KRT’de katıldığı programda yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Kendisini çok fazla ciddiye almak istemem ama Sinan Oğan için bir ekonomik kriz olurdu” dedi.

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