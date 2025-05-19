Fatih Altaylı sinirden deliye döndü! açtı ağzını yumdu gözünü

Fatih Altaylı, kaleme aldığı “Satılık sülalenizdir iktidar trolleri” başlıklı yazısında, “Murat Ongun’dan para alıyor muşuz, hem de zarfta! Yok ya… Siz miyiz lan biz!” diyerek büyük tepki gösterdi. Altaylı, “Sizi utanmaz ruhu aç, gözü aç reziller. Satılık sizin sülalenizdir” dedi.

"GAZETECİLİK DEDİKLERİNİ BÖYLE BİR ŞEY ZANNEDİYORLAR"

Fatih Altaylı, yazısının devamında şunları söyledi, “Yanlışa yanlış demek gibi bir dertleri de yok. Al parayı, yap avantayı, parayı vereni, avantayı sağlayanı destekle. Utanmazlar. Kendileri böyle olunca da herkesi öyle zannediyorlar. Şaşırmıyorum, başka bildikleri bir şey yok. Gazetecilik dediklerini böyle bir şey zannediyorlar. Bu yüzden de tutturmuşlar bir 'İmamoğlu medyası, Saraçhane bülbülleri' lafları. Utanıp arlanmadan beni de o listeye yazıyorlar.

Murat Ongun’dan para alıyormuşuz. Hadlerini bilmeden oluşturdukları o listeye benim de adımı ekleme cüretini gösteriyorlar. Başkasını bilmem ama ben Murat Ongun’dan değil para, selam almadım selam. Diğer adı geçenlerin de aldığını zannetmiyorum ama benim durumum çok net.

Murat Ongun ile yıllar önce davalık olduğumuz için o gün bugündür konuşmuyoruz. Öyle ki, İmamoğlu ile program yaptığımız üç ya da dört seferde durumu bildiği için İmamoğlu’nun yanında Murat Ongun ile gelmedi. Ongun’u görmedim bile. Murat Ongun’dan para alıyor muşuz, hem de zarfta! Yok ya… Siz miyiz lan biz!”