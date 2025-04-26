Fatih Altaylı sinirden deliye döndü! AKP’li isme ağzına geleni söyledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk’te katıldığı programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Bakan Memişoğlu açıklamasında “Aileyi anne, baba, çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa, aile olamıyorsunuz sadece karı-koca oluyorsunuz' dedi. Bakan’ın bu açıklaması sert tepki ile karşılandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Memişoğlu’nun söylediği sözlere sosyal medya hesabından büyük tepki gösterdi.

ALTAYLI’DAN MEMİŞOĞLU’NA BÜYÜK TEPKİ

Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Çocuk sahibi olamayan evladını kaybetmiş milyonlarca insanı düşünemeyen bir yaratığı bakan koltuğuna oturtursanız olabileceği tek şey rezil olmaktır. Sen çocuklarını göz göre geni doğan çetesinin elimde ölüme yolladığın ailelerden özür dile önce.”