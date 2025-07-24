Fatih Altaylı sır gibi saklanan 'Çılgın Proje' gerçeğini açıkladı! Öldürülmeden önce Erdoğan'ın reklamcısı itiraf etti...

Erdoğan’ın hayal projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin tutuklu ünlü gazeteci Fatih Altaylı, AKP'nin iletişimcisi, reklam ve seçim kampanyalarının mimarı Erol Olçok ile 2011 yılında seçim dönemi yaptığı görüşmedeki gizli bilgileri paylaştı. Altaylı, “Kanal İstanbul seçim kampanyası için üretilmişti. Çılgın proje idi. Erol Olçok'un buluşuydu.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN ÇILGIN HAYAL PROJESİ

2011 yılında Erdoğan, hayal projesi olarak tanımladığı Kanal İstanbul Projesi’ni "İklim dostu bir şehircilik örneği olacağını" öne sürmüştü. Muhalefet ise projeyi, “Cinayet ve ihanet” olarak adlandırmıştı. Pek çok uzman isimde projenin İstanbul’un ekolojik çevresine zarar vereceğini belirtmişti. Ancak proje tüm hızıyla sürüyor. En son gelen tepkiler nedeniyle 2019 yılında yerel seçimlerde proje ortadan kaldırılmıştı. Projenin yaratacağı ekolojik tahribatı ortaya koyan raporların yanı sıra yargı da Kanal İstanbul Projesi’nin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı kararlarını Aralık 2024’te iptal etti. Ancak son dönemlerde Kanal İstanbul güzergahında yer alan Sazlıdere Barajı taraflarında konutlar yapıldığı belirtildi. Hatta şu anda Arap kanallarında Erdoğan'ın Sazlıder bölgesinde keşif yaptığı görüntüler verilmeye devam ediyor.

“KANAL İSTANBUL EROL OLÇOK’UN PROJESİYDİ”

Silivri’deki Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, 2011 yılı seçim arifesinde AKP'nin iletişimcisi, reklam ve seçim kampanyalarının mimarı Erol Olçok’un kendini ziyaret ettiğini açıkladı. Altaylı, Kanal İstanbul’un kimin buluşu olduğunu ise Olçok ile yaptığı görüşmeyi bugünkü yazısında aktardı. Altaylı “Erol Olçok aradı ve gelip bir şey göstermek istiyorum. ‘Bugün boş zamanın var mı?’ dedi. Geldi. Elinde koca koca çizimler vardı. Kanal İstanbul seçim kampanyası için üretilmişti. Çılgın proje idi. Erol Olçok'un buluşuydu. Yapılmak üzere değil, seçim kampanyasına heyecan vermek üzere hazırlanmıştı. Ancak ilginçtir bir süre sonra şimdi İstanbul Havalimanı'nın olduğu bölgeye Gümüşdere'den Karabur'a uzanan sahil şehri civarında Körfezden yatırımcılar ve AKP'li kodamanlar boy göstermeye, arazi kapatmaya başladılar” dedi.

Yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul'un reklamı Arap kanallarında

“RANT KAPISI OLARAK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI”

“Proje belli ki birilerinin ağzını sulandırdı” diyen Altaylı, “Rant kapısı olarak görülmeye başlandı. Bazı ülkeler de bu projeyi Montre anlaşmasıı delme ve Karadeniz'i tartışmalı hale getirme yolu olarak gördüler. Çünkü tam o günlerde Gürcistan krizi yaşanıyor ve ABD Karadeniz'e istediği arzu ettiği miktarda askeri güç çıkaramıyordu” yorumunda bulundu.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Çorum'un Mecidiyekavak köyünde Çerkes asıllı bir ailede dünyaya geldi. Çorum İmam Hatip Lisesi'nde okuduktan sonra 1982'de üniversiteyi kazanarak İstanbul'a geldi.

1986'da İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. 1987'de Slayt Reklam, 1988'de Rekpa Reklam, 1989'da ise Ajans E’yi kurdu. 1994 Türkiye yerel seçimlerinde ilk reklam kampanyasını düzenledikten sonra İstanbul Ulaşım A.Ş.’de Basın Danışmanlığı görevine getirildi. Ocak 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığı görevine geçti.

Aynı yıl Arter isimli reklam ajansını kurdu. AK Parti'nin ismini ve logosunu tasarlamıştı.

2016’da hain darbe girişiminde oğlu ile beraber Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olmuştu.